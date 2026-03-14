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BHU में जूनियर रेजीडेंट ने की सुसाइड की कोशिश; ICU में भर्ती, हालत गंभीर

IMS BHU के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने बताया कि जूनियर रेजिडेंट सत्या के आत्महत्या के प्रयास की जानकारी मिली है.

BHU में जूनियर रेजीडेंट ने की सुसाइड की कोशिश.
BHU में जूनियर रेजीडेंट ने की सुसाइड की कोशिश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 12:00 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में उस समय हड़कंप मच गया, जब सर्जरी विभाग में तैनात जूनियर रेजिडेंट ने इंसुलिन इंजेक्शन की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की. आननफानन में उन्हें इमरजेंसी लाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टर्स ने सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के ICU में भर्ती कर दिया है. फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर वेंटीलेटर सपोर्ट पर है और हालत गंभीर बनी हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, IMS BHU में सर्जरी विभाग की जूनियर रेजिडेंट डॉ. सत्या की उम्र 25 वर्ष है. यह मूलतः बिहार की रहने वाली हैं. वह ट्रॉमा सेंटर के पीछे वाराणसी के सामने घाट एरिया में किराए पर रहती हैं.

तीन-चार दिन पहले उनके विभाग के ही सीनियर रेजिडेंट से उनकी किसी बात पर नोक झोक हुई थी. बताया जा रहा है कि डॉ. सत्या ने बीते दिन 100 यूनिट इंसुलिन इंजेक्शन का ओवरडोज लगा लिया. इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी. आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जहां वह वेंटीलेटर सपोर्ट पर हैं. डॉक्टर्स का कहना है कि इंसुलिन की ओवरडोज से उनकी किडनी पर असर पड़ता है. उनकी डायलिसिस भी करनी पड़ सकती है. फिलहाल, उनके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है.

मामलें की होगी जांच: IMS BHU के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने बताया कि जूनियर रेजिडेंट सत्या के आत्महत्या के प्रयास की जानकारी मिली है. डॉक्टर ने उन्हें ICU में भर्ती कराया है. वह अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. उनके होश में आने के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा. फिलहाल मामले की जांच भी की जा रही है.

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