जगतपुरा में राजस्थान के तीरंदाजों का दमदार प्रदर्शन, 10 खिलाड़ी एलिमिनेशन दौर में पहुंचे
प्रतियोगिता में ओडिशा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने सामान्य जूनियर वर्ग में हिस्सा लिया. पायल के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हैं.
Published : July 27, 2026 at 10:01 AM IST
जयपुर: जगतपुरा स्थित आर्चरी रेंज में जूनियर नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें राजस्थान के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है. रिकर्व और कंपाउंड दोनों वर्गों में राजस्थान के 10 खिलाड़ियों ने टॉप-16 में जगह बनाकर एलिमिनेशन दौर के लिए क्वालीफाई किया है. कंपाउंड पुरुष वर्ग में सचिन चेची (दूसरा) और प्रद्युमन यादव (चौथा) ने विशेष प्रभाव छोड़ा. वहीं, विश्व चैंपियन पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने सामान्य वर्ग में तीसरा स्थान हासिल कर सभी को हैरान कर दिया. ओडिशा की पायल नाग मुंह से तीर चलाती हैं और जिनके हाथ-पैर नहीं हैं उन्होंने भी सामान्य वर्ग में भाग लेकर जज्बे की मिसाल पेश की. अब सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार के लिए एलिमिनेशन मुकाबलों की तैयारी में जुट गए हैं.
प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों वर्गों में अपनी मजबूत चुनौती पेश की. जूनियर रिकर्व महिला वर्ग में राजस्थान की कल्पना रेगर ने चौथा तथा प्रांजल ठोलिया ने नौवां स्थान हासिल कर अंतिम-16 में जगह बनाई. इस वर्ग में महाराष्ट्र की शरवरी सोमनाथ शेंडे शीर्ष पर रहीं. जूनियर रिकर्व पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के आर्यन रमेश राठौड़ पहले स्थान पर रहे, जबकि राजस्थान के नरेंद्र जाट ने नौवां और कृष कुमार ने 11वां स्थान हासिल कर एलिमिनेशन दौर में प्रवेश किया.
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जूनियर कंपाउंड पुरुष वर्ग में राजस्थान के खिलाड़ियों ने सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया. सचिन चेची ने दूसरा और प्रद्युमन यादव ने चौथा स्थान हासिल किया. इसके अलावा आर्यन पारीक (12वां), यश नैन (13वां) और प्रबल प्रताप (15वां) भी अगले दौर में पहुंचने में सफल रहे. इस वर्ग में पंजाब के अंश पहले स्थान पर रहे.
जूनियर कंपाउंड महिला वर्ग में विश्व चैंपियन पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने सामान्य वर्ग में खेलते हुए तीसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र की पृथिका प्रदीप पहले और धारा अमोल बिडकर दूसरे स्थान पर रहीं. राजस्थान की शिवानी ने 13वां और अभिलाषा यादव ने 15वां स्थान हासिल कर एलिमिनेशन दौर के लिए क्वालीफाई किया.
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पायल नाग का जज्बा : प्रतियोगिता में ओडिशा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने भी सामान्य जूनियर वर्ग में हिस्सा लिया. पायल के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हैं. वे मुंह की सहायता से तीर चलाती हैं. हालांकि वह अंतिम-16 में जगह नहीं बना सकीं, लेकिन सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर उन्होंने अपने अदम्य साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया. वहीं, शीतल देवी ने सामान्य वर्ग में तीसरे स्थान के साथ यह साबित किया कि प्रतिभा किसी भी चुनौती से बड़ी होती है. अब सभी क्वालीफाई तीरंदाज एलिमिनेशन मुकाबलों में राष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने और पदक की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए मैदान में उतरेंगे. प्रतियोगिता के अगले मुकाबलों पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की नजरें टिकी हैं.