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भिवानी की बेटी दीया शर्मा ने रचा इतिहास, जूनियर नेशनल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

भिवानी: खेल नगरी के रूप में पहचान रखने वाले भिवानी ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है. जिले की होनहार बेटी दीया शर्मा ने नागपुर में आयोजित जूनियर नेशनल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. दीया की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. साथ ही खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है.

फाइनल मुकाबले में दिखाया दम: दरअसल, नागपुर में 5 से 11 अप्रैल तक जूनियर नेशनल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. फाइनल मुकाबले में दीया ने अपने विरोधी को कोई मौका नहीं दिया और जीत हासील की. यह जीत उनकी लगातार मेहनत का परिणाम है. इससे पहले भी दीया दो बार नेशनल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का खिताब जीत चुकी हैं.

परिवार और कोच को दिया श्रेय: अपनी सफलता पर दीया शर्मा ने कहा कि, "यह जीत मेरे माता-पिता के विश्वास, मेरे कोच की मेहनत और गुरुजनों के मार्गदर्शन का परिणाम है. मैंने हमेशा देश के लिए खेलने का सपना देखा है. मैं आगे भी कड़ी मेहनत करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना चाहती हूं."