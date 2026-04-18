भिवानी की बेटी दीया शर्मा ने रचा इतिहास, जूनियर नेशनल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड
भिवानी की दीया शर्मा ने जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में गोल्ड जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया.
Published : April 18, 2026 at 12:54 PM IST
भिवानी: खेल नगरी के रूप में पहचान रखने वाले भिवानी ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है. जिले की होनहार बेटी दीया शर्मा ने नागपुर में आयोजित जूनियर नेशनल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. दीया की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. साथ ही खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है.
फाइनल मुकाबले में दिखाया दम: दरअसल, नागपुर में 5 से 11 अप्रैल तक जूनियर नेशनल गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया. फाइनल मुकाबले में दीया ने अपने विरोधी को कोई मौका नहीं दिया और जीत हासील की. यह जीत उनकी लगातार मेहनत का परिणाम है. इससे पहले भी दीया दो बार नेशनल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का खिताब जीत चुकी हैं.
परिवार और कोच को दिया श्रेय: अपनी सफलता पर दीया शर्मा ने कहा कि, "यह जीत मेरे माता-पिता के विश्वास, मेरे कोच की मेहनत और गुरुजनों के मार्गदर्शन का परिणाम है. मैंने हमेशा देश के लिए खेलने का सपना देखा है. मैं आगे भी कड़ी मेहनत करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना चाहती हूं."
भिवानी में हुआ भव्य स्वागत: गोल्ड जीतकर भिवानी लौटने पर दीया का भव्य स्वागत किया गया. स्थानीय नागरिकों और खेल प्रेमियों ने उन्हें फूल-मालाओं से सम्मानित किया. इस दौरान पर स्कूल प्राचार्या मंजू शर्मा ने कहा कि, "दीया हमारी मेधावी छात्रा रही है. उसने साबित किया है कि अनुशासन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है."
अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं दीया: प्राचार्या मंजू शर्मा ने आगे कहा कि, "दीया जैसी बेटियां भिवानी की असली पहचान हैं.एक साधारण से गांव से निकलकर नेशनल स्तर पर गोल्ड जीतना उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है. उनकी यह सफलता अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. हमारी संस्था भविष्य में भी ऐसे खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देती रहेगी, ताकि वे ओलंपिक जैसे मंचों तक पहुंच सकें."
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