16वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने झारखंड टीम कल होगी रवाना, खिलाड़ियों के बीच खेल किट का वितरण
16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 में भाग लेने झारखंड की टीम कल तमिलनाडु के कोयंबतूर के लिए रवाना होगी.
Published : July 28, 2026 at 8:20 PM IST
रांचीः 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक तमिलनाडु के कोयंबतूर में आयोजित होने वाली 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 में भाग लेने वाली जूनियर झारखंड पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों के बीच सोमवार को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेल किट वितरित की गई. इस अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने और झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी गईं.
खिलाड़ियों के बीच खेल किट का वितरण
कार्यक्रम में हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों की मौजूदगी रही. टीम के सभी खिलाड़ियों को जर्सी, ट्रैक सूट और अन्य आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराई गईं, ताकि वे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ हिस्सा ले सकें.
हॉकी झारखंड के महासचिव ने दी शुभकामनाएं
हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज प्रसाद ने कहा कि झारखंड लंबे समय से देश को प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी देता रहा है. उन्हें विश्वास है कि जूनियर टीम इस बार भी बेहतर प्रदर्शन करेगी और राज्य के लिए गौरव हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता से पहले कड़ी मेहनत की है और टीम पूरी तरह तैयार है. संगठन की ओर से खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है.
चैंपियनशिप में मजबूत दावेदारी पेश करेंगेः कप्तान
वहीं इस मौके पर टीम के कप्तान जूलियन टोपनो ने कहा कि पूरी टीम उत्साहित है और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण शिविर में मेहनत की है और टीम का लक्ष्य बेहतर खेल दिखाते हुए खिताब की दौड़ में मजबूत दावेदारी पेश करना है. उन्होंने टीम पर भरोसा जताने के लिए हॉकी झारखंड का आभार भी व्यक्त किया.
कोयंबतूर के लिए कल रवाना होगी टीम
16वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में देशभर की मजबूत टीमें हिस्सा लेंगी. ऐसे में झारखंड की टीम भी बेहतर प्रदर्शन के इरादे से कोयंबतूर रवाना होगी. खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि राज्य की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन करेगी और पदक जीतकर लौटेगी.
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