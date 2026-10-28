बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति के जेईएन को 70 हजार रिश्वत के साथ पकड़ा, सहायक अभियंता फरार
एसीबी की कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद सहायक अभियंता ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और फरार हो गया.
Published : October 28, 2026 at 6:40 PM IST
बूंदी: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को बूंदी जिले में पंचायत समिति के दो अभियंताओं पर कार्रवाई की. इसमें कनिष्ठ अभियंता को 70 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. जबकि दूसरा सहायक अभियंता फरार हो गया. रिश्वत 7 फीसदी कमीशन के तौर पर ली जा रही थी.
10 लाख के बिल का 10 फीसदी कमीशन मांगा : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की इंस्पेक्टर चंद्रकंवर ने बताया कि सहायक अभियंता मुकेश सैनी मौके से फरार हो गया. उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है. उनकी तलाश में एसीबी की टीम लगी हुई है, जल्द ही उन्हें भी पकड़ा जाएगा. चंद्रकंवर ने बताया कि गत 7 अक्टूबर को उन्हें शिकायत मिली थी. जिसमें परिवादी ने तालेड़ा पंचायत समिति के अधीन आने वाली ग्राम पंचायत में सफाई का काम किया था. इसका भुगतान फरवरी से पेंडिंग था. लगातार वह अधिकारियों के चक्कर काट रहा था, लेकिन भुगतान नहीं मिल रहा था. उसने बताया कि सहायक अभियंता मुकेश सैनी और कनिष्ठ अभियंता भानु प्रताप सिंह मीणा करीब 10 लाख के बिल का 10 फीसदी के अनुसार राशि मांग रहे हैं. इन बिलों में अलग-अलग पंचायत में निर्माण कार्य के थे.
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7 फीसदी कमीशन पर बनी सहमति : उन्होंने बताया कि परिवादी शिकायत देने के पहले दोनों को 10 हजार रुपए अग्रिम रिश्वत की राशि दे चुका था. इसके बाद वह एसीबी के दफ्तर कोटा पहुंचा था. शिकायत के बाद जब सत्यापन कराया, तो 7 फीसदी कमीशन पर दोनों ने सहमति जता दी थी. ऐसे में कुल 80 हजार में काम करना तय हुआ था. परिवादी को शेष 70000 रुपए देने थे. शिकायत मिलने के बाद बुधवार को ट्रैप की कार्रवाई की गई.
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सहायक अभियंता मोबाइल बंद कर हुआ फरार : कार्रवाई में कनिष्ठ अभियंता भानु प्रताप सिंह मीणा बुधवार को 70 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ. जबकि मुकेश सैनी को सूचना मिलने के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और फरार हो गया. इसके संबंध में पड़ताल की जा रही है. एसीबी इंस्पेक्टर चंद्रकंवर ने बताया कि रिश्वत लेते हुए भानु प्रताप सिंह मीणा ने मुकेश सैनी के लिए रिश्वत लेना भी स्वीकार किया था. यह राशि दोनों की थी. दूसरी तरफ ट्रैप कार्रवाई के बाद भानु प्रताप सिंह के कोटा स्थित मकान पर एसीबी की टीम पहुंच गई. जहां पर तलाशी ली जा रही है
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