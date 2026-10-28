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बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति के जेईएन को 70 हजार रिश्वत के साथ पकड़ा, सहायक अभियंता फरार

आरोपी भानु प्रताप सिंह मीणा ( Source : ACB )

बूंदी: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को बूंदी जिले में पंचायत समिति के दो अभियंताओं पर कार्रवाई की. इसमें कनिष्ठ अभियंता को 70 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. जबकि दूसरा सहायक अभियंता फरार हो गया. रिश्वत 7 फीसदी कमीशन के तौर पर ली जा रही थी.