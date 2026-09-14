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वाराणसी में जलजमाव; जूनियर इंजीनियर निलंबित, लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज

वाराणसी: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा 12 एवं 13 सितम्बर, 2026 को वाराणसी पहुंचे थे. इस दौरान शहर में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे.

निरीक्षण के दौरान जलभराव की स्थिति पर मंत्री ए.के. शर्मा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की थी और स्पष्ट कहा था कि आमजन को जलभराव के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. इसी क्रम में चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं गोईठहां एसटीपी पर पम्पों के संचालन में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद शासन स्तर से कड़ी कार्रवाई की गई है.

उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी के निर्माण खण्ड में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात पवन कुमार गुप्ता को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही को लेकर निलंबित कर दिया गया है.

निलंबन के साथ ही उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली-1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच भी संस्थित की गई है. मुख्य अभियंता (क्रय) उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया कि पवन कुमार गुप्ता द्वारा चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन में नदी के बैकफ्लो को रोकने के लिए आवश्यक गेट, बैरियर लगाए जाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार नहीं की थी तथा उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की.