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'साहब' को भारी पड़ गई मनमानी : खेत के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन को बिना अनुमति करा दिया शिफ्ट, सस्पेंड

खेत के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन को बिना अनुमति करा दिया शिफ्ट, सस्पेंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

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