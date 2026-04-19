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'साहब' को भारी पड़ गई मनमानी : खेत के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन को बिना अनुमति करा दिया शिफ्ट, सस्पेंड

लाइन के एक फेज पोल की अर्थिंग टूटी हुई थी, तार जमीन के काफी करीब लटक रहा था, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई थी.

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खेत के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन को बिना अनुमति करा दिया शिफ्ट, सस्पेंड (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 19, 2026 at 7:04 PM IST

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फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद जिले के नेकपुर खुर्द गांव में बिना स्वीकृत एस्टीमेट के 11 केवी विद्युत लाइन शिफ्ट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद विभाग ने जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर अधीक्षण अभियंता यादवेन्द्र सिंह ने प्रभारी अवर अभियंता (जेई) रमेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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खेत के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन को बिना अनुमति करा दिया शिफ्ट, सस्पेंड (Photo Credit; ETV Bharat)

निलंबन पत्र के मुताबिक मामला उस समय उजागर हुआ जब खेत के बीच से गुजर रही 11 केवी लाइन को बिना अनुमति और बिना तकनीकी स्वीकृति के किनारे शिफ्ट कर दिया गया. जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि लाइन के पोल को जल्दबाजी में हटाकर किनारे स्थापित कर दिया गया था. मौके पर खुदाई के निशान भी मिले, जबकि खेत का बाकी हिस्सा सामान्य स्थिति में था. जांच में यह भी सामने आया कि लाइन के एक फेज पोल की अर्थिंग टूटी हुई थी. तार जमीन के काफी करीब लटक रहा था, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई थी. पोल पर लगा स्टे वायर भी टूटा पाया गया. उसका दूसरा सिरा जमीन पर लटक रहा था. इसके अलावा पास से गुजर रही फोन लाइन भी अत्यंत नजदीक थी, जो संभावित दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकती थी.

नहीं मिला संतोषजनक जवाब

प्रभारी जेई रमेश कुमार से जब इस संबंध में नोटिस, स्वीकृति, या शिफ्टिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. उन्होंने केवल अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. जांच में यह भी पाया गया कि बिना एस्टीमेट और अनुमोदन के लाइन शिफ्ट करने से विभाग को राजस्व हानि हुई, जिसकी भरपाई के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया गया. साथ ही विभागीय सामग्री के नुकसान पर भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया.

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दायित्वों के निर्वहन में मिली गंभीर लापरवाही
अधिकारियों ने पाया कि संबंधित जेई अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर रूप से लापरवाह रहे और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने में भी विफल रहे. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया. इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रभारी अवर अभियंता रमेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में उन्हें अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड कायमगंज कार्यालय से संबद्ध किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. फिलहाल विभाग ने मामले की विस्तृत जांच के साथ ही अन्य संबंधित कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

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