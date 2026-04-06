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20 की जगह 54 पेड़ कटवा दिए जूनियर इंजीनियर ने, तनों को जलाया, 40 लाख का सरकारी नुकसान

रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में जांच करने पहुंची टीम, पेड़ों के तने को जलाने के साक्ष्य मिले.

junior engineer gets government trees felled raebareli
रायबरेली में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ने कटवा दिए कई पेड़. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:47 AM IST

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Updated : April 6, 2026 at 8:57 AM IST

2 Min Read
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रायबरेली: जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मनीरामपुर खानपुर शारदा सहायक नहर कार्यालय के जूनियर इंजीनियर पर बड़ा आरोप लगा है. उन पर आरोप है कि उन्होंने 20 की जगह 54 पेड़ों को कटवा दिया. बिना परमिशन ही पेड़ों को कटवाया गया. करीब 35 से 40 लाख रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान किया गया है. इस मामले की जांच करने पहुंची टीम को कई साक्ष्य मिले हैं.

जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग के अवर अभियंता के विरुद्ध जांच टीम शारदा सहायक कार्यालय पहुंची. यहां पर जांच टीम ने मौके का निरीक्षण किया. कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई. विभाग के द्वारा अवर अभियंता के मामले की जांच पड़ताल पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.

इस बारे में उप राजस्व अधिकारी सिंचाई विभाग ने बताया कि विभाग ने 20 पेड़ों की कटान का आदेश पारित किया था. अवर अभियंता मिथुन सोनकर ने ठेकेदार से मिलकर अवैध रूप से करीब 54 अन्य पेड़ों की कटान करवा दी. इनकी मौजूदा बाजार की कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपये आंकी गई. अवर अभियंता ने चोरी से बिना विभाग की परमिशन के सारे पेड़ कटवा दिए.

यही नही साक्ष्य मिटाने को लेकर पेड़ो के बचे तने को जला दिया ताकि विभाग को कोई सबूत न मिले. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की शिकायत के बाद जांच टीम मौके पर पहुंची है. जांच शुरू कर दी गई है. अखिलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि मौके की जांच करवाई गई है. उन्होंने कहा कि अवर अभियंता के विरुद्ध जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने बताया कि कुल 74 पेड़ काटे गए हैं. 15 पेड़ अभी सही सलामत हैं. उन पर नम्बर अंकित किये गए हैं. जरूरत से अधिक पेड़ काटे गए हैं. जांच टीम रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी.

Last Updated : April 6, 2026 at 8:57 AM IST

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