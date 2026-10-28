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नूंह में डीटीपी विभाग का जूनियर इंजीनियर 80 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ACB टीम से हुई धक्का-मुक्की

नूंह में रिश्वतखोरी पर सख्त एक्शन ( ETV Bharat )

नूंह : जिला योजनाकार विभाग नूंह में कार्यरत सलीम जेई को एसीबी पलवल की टीम ने 80000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. राजकुमार, इंस्पेक्टर, एसीबी, पलवल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है. कार्रवाई के दौरान एसीबी की टीम को डीटीपी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी और सलीम की गिरफ्तारी के समय काफी कहासुनी हुई.

80 हजार रुपए में सौदा तय हुआ : धक्का मुक्की से लेकर सरकारी काम में बाधा डालने की भी नौबत आई. इस पूरे मामले में एसीबी पलवल की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पलवल एसीबी इंस्पेक्टर राजकुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता अशफाक अहमद पुत्र नूरुद्दीन निवासी फिरोजपुर मेव, परवेज आलम बिल्डर का मौसी का लड़का है. डीटीपी विभाग में कार्यरत सलीम जेई से 1,00000 रुपए में एनओसी जारी करने की बात हुई थी, लेकिन 80000 रुपए में सौदा तय हो गया. जब वो यह राशि देने डीटीपी कार्यालय नूंह पहुंचा तो एसीबी की टीम ने तुरंत छापेमारी कर दी. छापेमारी के दौरान डीटीपी दिनेश कुमार व अन्य कर्मचारियों की एसीबी की टीम से काफी देर तक कहासुनी हुई और उनके काम में बाधा डाली गई.

नूंह में डीटीपी विभाग का जूनियर इंजीनियर 80 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat) जेई सलीम से पूछताछ जारी : इंस्पेक्टर राजकुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अभी सलीम जेई से पूछताछ की जा रही है. डीटीपी विभाग के लेनदेन के कई बड़े मामले सामने आ सकते हैं. उन्होंने बताया कि डीटीपी बिनेश कुमार, संदीप क्लर्क व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, विरोध करने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि पकड़े गए सलीम जेई को कोर्ट में पेश किया जाएगा.