भिलाई स्टील प्लांट में करंट से जूनियर इंजीनियर की मौत, सेक्टर 9 अस्पताल के बाहर कर्मचारियों का हंगामा
बीएसपी कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 13, 2026 at 10:50 AM IST
दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट के यूनिवर्सल रेल मिल विभाग में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से एक जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई. हादसे के बाद अस्पताल के बाहर कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. हरियाणा निवासी जूनियर इंजीनियर विनोद कुमार दूसरी पाली में यूआरएम विभाग में क्रेन पर चढ़कर काम कर रहा था. इसी दौरान वे अचानक करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए.
बीएसपी में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल
साथी कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल सेक्टर-9 स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में बीएसपी कर्मचारी और यूनियन पदाधिकारी अस्पताल पहुंच गए. यूनियन नेताओं ने प्लांट में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीएसपी में लगातार हादसे हो रहे हैं. रेगुलर कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारियों की भी छंटनी हो रही है. मैनपावर की कमी के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ रहा है.
उचित मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांग की है. चूंकि परिवार हरियाणा का रहने वाला है, इसलिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एसएआईएल की हरियाणा या आसपास की किसी यूनिट में नौकरी दी जाए -उज्जवल दत्ता, बीएसपी यूनियन नेता
बीएसपी का दावा
वहीं बीएसपी के एचआर संजय द्विवेदी ने कहा कि दुर्घटना बेहद दुखद है. मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के कारण स्पष्ट हो पाएंगे. उन्होंने बताया कि कंपनी के नियमानुसार मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.