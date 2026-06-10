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वीबी जी राम जी योजना में रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार, एसीबी ने पांच हजार रुपये के साथ रंगे हाथ दबोचा

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी जेई ( ETV Bharat )