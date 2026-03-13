ETV Bharat / state

एमपी में जूनियर डॉक्टर्स को अब मिलेगा 77,662 रुपये स्टाइपेंड, राज्य सरकार ने की बढ़ोत्तरी

जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोत्तरी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में राज्य सरकार ने बढ़ोत्तरी कर दी है. बढ़े हुए स्टाइपेंड का लाभ जूनियर डॉक्टरों को 1 अप्रैल 2025 से दिया जाएगा. उपमुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. हाल ही में जूनियर डॉक्टर्स ने इसको लेकर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एक दिन की हड़ताल की थी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है. अब कितना मिलेगा स्टाइपेंड? स्टाइपेंड को लेकर हड़ताल के बाद उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जूनियर डॉक्टरों के हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में समाधान के निर्देश दिए थे. इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्टाइपेंड वृद्धि का आदेश जारी किया गया है. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल 2025 से संशोधित स्टाइपेंड लागू किया गया है. 2218 रुपए की हुई बढ़ोत्तरी