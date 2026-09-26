चार सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, लिखित आदेश की मांग
कांकेर जिला अस्पताल के सामने अनिश्चितकालीन धरना, स्टाइपेंड बढ़ाने, बॉन्ड में बदलाव की मांग समेत 4 प्रमुख मांगें
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 7:37 PM IST
कांकेर. जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने एक फिर अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. कांकेर जिला अस्पताल के सामने चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया. जूनियर डॉक्टरों ने शासन से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेते हुए लिखित आदेश जारी करने की मांग की है.
लिखित आदेश तक आंदोलन रहेगा जारी
डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मांगों को लेकर सरकार की ओर से लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. जूनियर डॉक्टरों की प्रमुख मांगों में इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को अक्टूबर के बजाय जून माह से लागू करना शामिल है.
स्टाइपेंड बढ़ाने समेत कई मांग
MBBS बॉन्ड सर्विस में कार्यरत डॉक्टरों का वेतन 95 हजार रुपए प्रतिमाह और Post-PG बॉन्ड सर्विस के विशेषज्ञ डॉक्टरों का मानदेय 1 लाख 40 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की गई है. एसोसिएशन ने PG प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड को क्रमशः 1 लाख 20 हजार, 1 लाख 25 हजार और 1 लाख 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की भी मांग रखी है.
बॉन्ड में बदलाव की मांग
डॉक्टरों की चौथी मांग बॉन्ड व्यवस्था को लेकर है. एसोसिएशन ने चिकित्सकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बॉन्ड व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने अथवा इसे समाप्त करने और बॉन्ड सर्विस की अवधि घटाकर एक वर्ष करने की मांग की है.
लंबे समय से शासन से मांग कर रहे हैं, जितना हमसे काम करा रहे हैं उस हिसाब से पेमेंट हमारी जस्टिफाई नहीं है. - जानवी पटेल, जूनियर डॉक्टर, कांकेर
स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने की मांग
उनका कहना है कि मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन अब तक समाधान नहीं होने के कारण उन्हें अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ा है. डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. इधर, जूनियर डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन आंदोलन से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है. मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था करना भी अहम होगा.