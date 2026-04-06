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कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, जानिए क्या है कारण

आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर पिछले एक महीने से काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जता रहे थे. सरकार की उदासीनता के कारण जूनियर डॉक्टरों ने आंदोलन तेज करते हुए कार्य बहिष्कार का रास्ता अपनाया है.

जमशेदपुर के डिमना स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं. जूनियर डॉक्टरों ने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है.

जमशेदपुरः कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं. डॉक्टर का कहना है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से अपनी मांगों को कई बार अवगत कराया गया लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला और कार्रवाई नहीं हुई. हड़ताल के कारण OPD और इमरजेंसी सेवा प्रभावित हुई है.

हालांकि आपातकालीन सेवाओं को जारी रखा गया है, लेकिन ओपीडी और अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं. हड़ताल के कारण अस्पताल में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दूर- दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ रहा है या निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है.

कोल्हान क्षेत्र का यह इकलौता सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए निर्भर रहते हैं. ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल से पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है. फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है.

मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी- जूनियर डॉक्टर

जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि उन्हें बिहार की तर्ज पर उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, जबकि कार्यभार और जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को इस मामले से कई बार अवगत कराया गया. सिर्फ आश्वासन मिला लेकिन ठोस पहल नहीं हुई. अब नई सरकार भी हमारी मांगों के प्रति उदासीनता दिखा रही है. ऐसे में जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, हड़ताल जारी रहेगी.

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