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RIMS में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद जूनियर डाक्टरों से मारपीट, चिकित्सकों ने किया कार्य बहिष्कार

रिम्स में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जूनियर डॉक्टरों से मारपीट की. जिसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Junior doctors assaulted
रिम्स में जूनियर डॉक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2026 at 6:22 PM IST

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रांची: रिम्स के सर्जरी वार्ड सी-2 में इलाजरत एक मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों और जूनियर डॉक्टरों के बीच मारपीट हो गई. घटना के बाद रिम्स के पीजी डॉक्टरों ने वर्तमान स्थिति में मरीज देखने से इनकार कर दिया है.

डॉक्टरों की सुरक्षा का सवाल

रिम्स जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि आए दिन डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना हो रही है. हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में हम कैसे मरीजों का इलाज कर पाएंगे. इसी वजह से जूनियर डॉक्टरों ने मरीज देखने से इनकार कर दिया है.

रिम्स पहुंच मरिज के परिजन, डॉक्टर और रिम्स अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

अभी पूरे रिम्स में मरीजों का इलाज सीनियर और रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं. डॉ. जितेंद्र ने कहा कि जिस मरीज की मौत इलाज के दौरान हुई, उसकी स्थिति पहले से क्रिटिकल थी. हमारी इलाज में कोई कमी या लापरवाही नहीं थी. बावजूद इसके बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और उनके साथ आए लोगों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की. सबसे चिंता की बात यह रही कि इस दौरान रिम्स प्रबंधन की ओर से तैनात सुरक्षाकर्मियों की ओर से डॉक्टरों को बचाने की कोई पहल नहीं हुई. ऐसे में हम कैसे काम कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है.

Junior doctors assaulted
रिम्स में जूनियर डॉक्टर (ETV Bharat)

पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी से ग्रस्त था मरीज

रिम्स सर्जरी विभाग के सह विभागाध्यक्ष डॉ. निशीथ ने बताया कि मृतक पैंक्रियाटाइटिस से पीड़ित था. उसके इलाज में कोई कमी नहीं थी. बावजूद इसके हमारे डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है. उन्होंने कहा कि पास के ही बस्ती के सभी लोग थे. उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

परिजन भी घायल, पुलिस ने बचाया

मृतक के एक परिजन भी मारपीट की घटना में घायल हुए हैं. उन्हें बरियातू पुलिस ने बचाया और उनका इलाज रिम्स के इमरजेंसी में करा रही है.

Junior doctors assaulted
एंबुलेंस में मरीज (ETV Bharat)

एम्बुलेंस में फंसे गंभीर मरीज

जूनियर डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार की वजह से एम्बुलेंस के माध्यम से बाहर से आए गंभीर मरीज एम्बुलेंस में ही जीवन और मौत से संघर्ष करते नजर आए.

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