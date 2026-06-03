धौलपुर में 25 हजार घूस लेते पंचायत का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार, मस्टररोल की एवज में मेट से ली रिश्वत
रतनपुर पंचायत के बाबू ने जैसे ही रिश्वत की राशि शर्ट की जेब में रखी, एसीबी ने दबोच लिया.
Published : June 3, 2026 at 3:25 PM IST
धौलपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) धौलपुर की टीम ने बुधवार को बसेड़ी पंचायत समिति की रतनपुर पंचायत के कनिष्ठ सहायक रमेश कुमार योगी को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी कनिष्ठ सहायक ने मनरेगा मेट से मस्टररोल जारी करने के एवज में घूस ली थी.
धौलपुर एसीबी चौकी के उपाधीक्षक ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली. मनरेगा मेट ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, रतनपुर में कार्यरत कनिष्ठ सहायक रमेश कुमार योगी मस्टररोल जारी करने के बदले 25 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है. एसीबी ने 1 जून को शिकायत का सत्यापन कराया. शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई.
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उपाधीक्षक मीणा ने बताया कि बुधवार को एसीबी टीम बसेड़ी पहुंची और शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि देने के लिए भूतेश्वर मंदिर के पास बुलाने को कहा. तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोपी कनिष्ठ सहायक को 25 हजार रुपए रिश्वत राशि सौंपी, जिसे योगी ने शर्ट की जेब में रख लिया. इसी दौरान पहले से तैनात एसीबी ने आरोपी को दबोच लिया. तलाशी में आरोपी की जेब से 25 हजार रुपए रिश्वत राशि बरामद कर ली गई. एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक अनुसंधान के बाद आरोपी को एसीबी न्यायालय भरतपुर में पेश किया जाएगा.
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