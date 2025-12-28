ETV Bharat / state

कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, रामगंगा नदी पार फुलई चौड़ में भी जल्द शुरू होगी सफारी

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है,अब बहुत जल्द पर्यटक रामगंगा नदी के दूसरे छोर पर स्थित फुलई चौड़ क्षेत्र में भी जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे. इसके लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन द्वारा अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है.

जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि ढिकाला जोन कॉर्बेट का सबसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र है. इसी ढिकाला जोन में स्थित फुलई चौड़ एक अत्यंत समृद्ध वन्यजीव क्षेत्र है, जो रामगंगा नदी के पार स्थित है, बरसात के मौसम में रामगंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाने के कारण इस क्षेत्र में सफारी बंद रहती है. लेकिन हर वर्ष की तरह इस बार भी जैसे ही नदी का जलस्तर कम हुआ है, पार्क प्रशासन ने अस्थायी पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

डॉ. बडोला ने बताया कि हाल ही में नदी के जलस्तर और भू-आकृति का सर्वे किया गया है, सर्वे में यह सामने आया है कि इस बार रामगंगा नदी का फैलाव पहले की तुलना में अधिक हो गया है, इसी कारण इस बार बनने वाला अस्थायी पुल पहले की अपेक्षा लगभग दोगुनी लंबाई का बनाया जा रहा है. फिलहाल पुल निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि अगले 10 दिनों के भीतर इसे पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा.