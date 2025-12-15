ETV Bharat / state

दुधवा नेशनल पार्क के लिए 5 विशेष पैकेज, यहां पढ़ें पूरी ट्रैवल गाइड

लखनऊ: अब पर्यटक पहले से कहीं अधिक आसान और किफायती तरीके से दुधवा नेशनल पार्क की वन्य जीवों की झलक देख सकेंगे. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने सैलानियों, परिवार के सदस्यों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक रात और दो दिन के पांच विशेष बजट पैकेज तैयार किए हैं. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपीएसटीडीसी की ओर से तैयार टूर पैकेज पर्यटकों को दुधवा नेशनल पार्क के प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता को करीब से अनुभव करने का मौका देगा. यह बजट पैकेज उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म, जंगल सफारी और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देगा. राजधानी लखनऊ के होटल गोमती से 15 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले इस टूर पैकेज से संबंधित विशेष जानकारी यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट www.upstdc.co.in से प्राप्त होगी.

दुधवा नेशनल पार्क (Photo Credit: ETV Bharat)

दुधवा बजट पैकेज: उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से तैयार 'दुधवा बजट पैकेज' अधिकतम आठ यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. टेम्पो ट्रैवलर से सफर की शुरुआत होगी, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 6,175 रुपए होगा. दो दिनी यात्रा के पहले दिन लखनऊ स्थित होटल गोमती से सुबह आठ बजे टेम्पो ट्रैवलर यात्रियों के साथ दुधवा के लिए रवाना होगा. दोपहर 01:30 बजे दुधवा पहुंचकर होटल में लंच और रात आठ बजे रात्रि भोजन के बाद पर्यटक आराम करेंगे. दूसरे दिन सुबह 06 बजे तक पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेंगे. इसके बाद सुबह 11 बजे वापसी के लिए लखनऊ रवाना होंगे. दंपति के साथ पांच वर्ष आयु तक के बच्चे मुफ्त सफर कर सकते हैं.

स्टैंडर्ड जंगल सफारी पैकेज के अंतर्गत चार यात्रियों का दल कार से होटल गोमती से दुधवा के लिए रवाना होगा. एक रात और दो दिन वाले सफर में प्रति व्यक्ति किराया 6,500 रुपए होगा. इस पैकेज में भी पहले दिन पर्यटक दोपहर 12 बजे दुधवा होटल पहुंचेंगे और दिन-रात के भोजन बाद आराम करेंगे. अगले दिन सुबह छह बजे से 10 बजे तक जंगल सफारी का आनंद लेंगे और नाश्ते के बाद लखनऊ के लिए लौट जाएंगे.

'प्रीमियम वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस' पैकेज छह पर्यटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति किराया 6,000 रुपए देने होंगे. इनोवा से लखनऊ से रवाना दल दोपहर 12 बजे दुधवा पहुंचेगा. लंच के बाद पर्यटकों का दल गाइड के साथ फॉरेस्ट वॉक करते हुए व्याख्या केंद्र का भ्रमण करेगा. अगले दिन सुबह 06-10 बजे तक जंगल सफारी का आनंद लेने के बाद वापस लखनऊ लौट जाएंगे.

स्कूल-कॉलेज ग्रुप पैकेज: लखनऊ से दुधवा तक का यह पैकेज विशेष रूप से स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. टेम्पो ट्रैवलर से सफर के दौरान दो शिक्षक और एक स्टाफ साथ रहेंगे. अन्य पैकेज की तरह दुधवा पहुंचने के बाद विद्यार्थी लंच करेंगे और खेल सहित अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे. शाम में चाय और रात के भोजन के बाद आराम करेंगे. अगले दिन जंगल सफारी और नाश्ते के बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे. इस पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति 4,751 रुपए भुगतान करना होगा. इस समूह में कम से कम 20 विद्यार्थी होंगे.

दुधवा बजट पैकेज: 'दुधवा बजट पैकेज' में कम से कम चार पर्यटक होंगे, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 4,950 रुपए तय किया गया है. इस पैकेज में अन्य की ही तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. लखनऊ-दुधवा-लखनऊ का यह किफायती पैकेज पर्यटकों को कम बजट में बेहतर सुविधाओं के साथ मिलेगा.

पैकेज में होंगी कई सुविधाएं: लखनऊ-दुधवा यात्रा पैकेज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुविधा है. यात्रा पैकेज में पर्यटकों के ठहरने के लिए जंगल से मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर आरामदायक होटल की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रकृति का अनुभव और भी नजदीक से लिया जा सकेगा. यात्रा के दौरान स्वादिष्ट भोजन, प्रति यात्री दो पानी की बोतल, चाय की चुस्कियों के साथ अलाव (बोनफायर) का आनंद, अनुभवी गाइड और रोमांच से भरपूर जंगल सफारी भी पैकेज में शामिल हैं.