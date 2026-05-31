ETV Bharat / state

कॉर्बेट के पर्यटन जोनों में बढ़ी पर्यटकों की दीवानगी, सभी पर्यटन जोन पैक, 345 से ज्यादा जिप्सियों से होगी जंगल सफारी

रामनगर: कॉर्बेट नगरी रामनगर में पर्यटन सीजन इन दिनों पूरे उफान पर है, बच्चों की छुट्टियों और गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं. इसका असर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उससे जुड़े पर्यटन जोनों की बुकिंग पर साफ दिखाई दे रहा है. स्थिति यह है कि आज सुबह की पाली के लिए अधिकांश पर्यटन जोन पूरी तरह पैक हो चुके हैं और सैकड़ों पर्यटक जंगल सफारी के जरिए वन्यजीवों के दीदार का इंतजार कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार अलग-अलग पर्यटन जोनों से आद सुबह और शाम की पालियों में बड़ी संख्या में जिप्सियां और कैंटर पर्यटकों को जंगल भ्रमण पर लेकर जाएंगी. सुबह की पाली में ही 345 से अधिक जिप्सियों के माध्यम से पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेंगे, जबकि ढिकाला जोन में 4 कैंटरों से करीब 64 पर्यटक जंगल की सैर करेंगे. दुर्गा देवी पर्यटन जोन में सुबह की पाली में 15 और शाम की पाली में 15 जिप्सियां पर्यटकों को जंगल सफारी पर लेकर जाएंगी, वहीं गर्जिया जोन में 30, बिजरानी जोन में 30, और ढेला पर्यटन जोन में सुबह 15 तथा शाम को 15 जिप्सियों की व्यवस्था रहेगी. झिरना पर्यटन जोन में 30 जिप्सियां सुबह की पाली में संचालित होंगी.

जबकि कॉर्बेट लैंडस्केप के हाथीडंगर जोन में सुबह 25 और शाम 25 जिप्सियां पर्यटकों को भ्रमण कराएंगी. भंडारपानी जोन में भी सुबह और शाम दोनों पालियों में 30-30 जिप्सियां सफारी के लिए जाएंगी.इसके अलावा पवलगढ़ गेट सितावनी में सुबह 60 और शाम 60 जिप्सियां पर्यटकों को जंगल सफारी कराएंगी. वहीं टेड़ा गेट सितावनी में सुबह की पाली में 60 जिप्सियां संचालित होंगी. ढिकाला पर्यटन जोन में सुबह 4 कैंटर और शाम को 4 कैंटर पर्यटकों को जंगल भ्रमण पर लेकर जाएंगे. वहीं फाटों पर्यटन जोन में भी पर्यटकों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है, जहां सुबह की पाली में 50 और शाम की पाली में 50 जिप्सियां संचालित होंगी.