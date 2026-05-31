कॉर्बेट के पर्यटन जोनों में बढ़ी पर्यटकों की दीवानगी, सभी पर्यटन जोन पैक, 345 से ज्यादा जिप्सियों से होगी जंगल सफारी
इन दिनों नैनीताल जिले के रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 31, 2026 at 8:55 AM IST
रामनगर: कॉर्बेट नगरी रामनगर में पर्यटन सीजन इन दिनों पूरे उफान पर है, बच्चों की छुट्टियों और गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं. इसका असर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उससे जुड़े पर्यटन जोनों की बुकिंग पर साफ दिखाई दे रहा है. स्थिति यह है कि आज सुबह की पाली के लिए अधिकांश पर्यटन जोन पूरी तरह पैक हो चुके हैं और सैकड़ों पर्यटक जंगल सफारी के जरिए वन्यजीवों के दीदार का इंतजार कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार अलग-अलग पर्यटन जोनों से आद सुबह और शाम की पालियों में बड़ी संख्या में जिप्सियां और कैंटर पर्यटकों को जंगल भ्रमण पर लेकर जाएंगी. सुबह की पाली में ही 345 से अधिक जिप्सियों के माध्यम से पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेंगे, जबकि ढिकाला जोन में 4 कैंटरों से करीब 64 पर्यटक जंगल की सैर करेंगे. दुर्गा देवी पर्यटन जोन में सुबह की पाली में 15 और शाम की पाली में 15 जिप्सियां पर्यटकों को जंगल सफारी पर लेकर जाएंगी, वहीं गर्जिया जोन में 30, बिजरानी जोन में 30, और ढेला पर्यटन जोन में सुबह 15 तथा शाम को 15 जिप्सियों की व्यवस्था रहेगी. झिरना पर्यटन जोन में 30 जिप्सियां सुबह की पाली में संचालित होंगी.
जबकि कॉर्बेट लैंडस्केप के हाथीडंगर जोन में सुबह 25 और शाम 25 जिप्सियां पर्यटकों को भ्रमण कराएंगी. भंडारपानी जोन में भी सुबह और शाम दोनों पालियों में 30-30 जिप्सियां सफारी के लिए जाएंगी.इसके अलावा पवलगढ़ गेट सितावनी में सुबह 60 और शाम 60 जिप्सियां पर्यटकों को जंगल सफारी कराएंगी. वहीं टेड़ा गेट सितावनी में सुबह की पाली में 60 जिप्सियां संचालित होंगी. ढिकाला पर्यटन जोन में सुबह 4 कैंटर और शाम को 4 कैंटर पर्यटकों को जंगल भ्रमण पर लेकर जाएंगे. वहीं फाटों पर्यटन जोन में भी पर्यटकों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है, जहां सुबह की पाली में 50 और शाम की पाली में 50 जिप्सियां संचालित होंगी.
पर्यटन कारोबारियों नमित अग्रवाल व ऋषभ अग्रवाल का कहना है कि इस बार बच्चों की छुट्टियों के साथ-साथ कॉर्बेट और आसपास के हिल स्टेशनों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. पर्यटक सिर्फ जंगल सफारी ही नहीं बल्कि पहाड़, स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक वातावरण का भी अनुभव लेने पहुंच रहे हैं.रामनगर में लगातार बढ़ती पर्यटक संख्या के चलते होटल, रिसॉर्ट और स्थानीय पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिल रही है. वहीं वन विभाग और पर्यटन प्रबंधन से जुड़े लोग भी बढ़ती भीड़ के बीच बेहतर व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी में जुटे हैं. कॉर्बेट के पर्यटन जोनों की फुल बुकिंग और सफारी के लिए बढ़ती मांग इस बात का संकेत है कि गर्मियों की छुट्टियों में जंगल पर्यटन लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और कॉर्बेट नगरी एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने जा रही है.
पढे़ं-