कोरिया में द जंगल कैफे से रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा, वसंतोत्सव में हुआ शुभारंभ

जंगल के बीच विकसित किया गया यह कैफे न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा. उद्घाटन के बाद कैफे कौशल्या साय ने कैफे का मुआयना किया. उन्होंने इस कैफे की प्रशंसा की. कौशल्या साय ने इसे क्षेत्र के लिए एक सराहनीय पहल बताया है.

कोरिया : कोरिया में वसंतोत्सव का आयोजन किया गया. इस विशेष आयोजन में पर्यटन और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयास किया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने यहां जंगल की प्राकृतिक सुंदरता के बीच बने द जंगल कैफे का उद्घाटन किया. इस कैफे से पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

कोरिया में जंगल कैफे शुरू (ETV BHARAT)

प्राकृतिक वातावरण में बनाया गया यह कैफे पर्यटकों को एक अलग अनुभव देगा. पर्यटन के विकास से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को स्वरोज़गार से जुड़ने का अवसर मिलेगा- कौशल्या साय, सीएम साय की पत्नी

योजनाओं से लोगों को हो रहा फायदा- कौशल्या साय

इस अवसर पर कौशल्या साय ने कहा कि जिला प्रशासन और कलेक्टर की पहल से लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आज शासन की योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से दिखाई दे रही हैं. प्रशासनिक टीम के प्रयासों से विकास कार्यों को गति मिली है और शासन का पूरा सहयोग भी मिल रहा है.

कोरिया के जंगल कैफे का लुक (ETV BHARAT)

वसंतोत्सव में उमड़ी लोगों की भीड़

वसंतोत्सव कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे. उत्सव के दौरान स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प, खाद्य उत्पादों एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें लोगों ने विशेष रुचि दिखाई. वसंतोत्सव के इस आयोजन में ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला.