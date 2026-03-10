ETV Bharat / state

मार्च महीने में ही जून की गर्मी? दिल्ली का पारा छू रहा 36 डिग्री, जानें आज के मौसम का हाल

नई दिल्ली: तेजी से बढ़ रही गर्माहट के बीच राजधानी में दिन ही नहीं, सुबह का तापमान भी सामान्य से ऊपर ही दर्ज हो रहा है. धूप अब बिल्कुल भी नहीं सुहाती तो पंखे के बाद एसी भी चलने शुरू हो गए हैं. आने वाले दिनों में भी बढ़ती गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं दिख रही है.

सोमवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह भर दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री तक ज्यादा रहेगा. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार की सुबह से तेज तेज धूप निकली रही. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा. जो कि सामान्य से 05 डिग्री ज्यादा है.



आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, तेज धूप भी निकलेगी. अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 36 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार यानी 10 मार्च को अधिकतम तापमान 35-37 और न्यूनतम 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. 11 मार्च को अधिकतम तापमान 36-38 और न्यूनतम 17-19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. इस दौरान आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है.