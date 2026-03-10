ETV Bharat / state

मार्च महीने में ही जून की गर्मी? दिल्ली का पारा छू रहा 36 डिग्री, जानें आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, तेज धूप भी निकलेगी.

नई दिल्ली: तेजी से बढ़ रही गर्माहट के बीच राजधानी में दिन ही नहीं, सुबह का तापमान भी सामान्य से ऊपर ही दर्ज हो रहा है. धूप अब बिल्कुल भी नहीं सुहाती तो पंखे के बाद एसी भी चलने शुरू हो गए हैं. आने वाले दिनों में भी बढ़ती गर्मी से राहत की कोई संभावना नहीं दिख रही है.

सोमवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह भर दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री तक ज्यादा रहेगा. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार की सुबह से तेज तेज धूप निकली रही. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा. जो कि सामान्य से 05 डिग्री ज्यादा है.

आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि, तेज धूप भी निकलेगी. अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 36 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार यानी 10 मार्च को अधिकतम तापमान 35-37 और न्यूनतम 18-20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. 11 मार्च को अधिकतम तापमान 36-38 और न्यूनतम 17-19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. इस दौरान आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीबीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार है सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता 233 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 198 गुरुग्राम में 205 गाजियाबाद में 196 ग्रेटर नोएडा में 165 और नोएडा में 172 अंक बना हुआ है राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है जब भी कुछ चइलाकों में AQI लेवल 100 सुपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

