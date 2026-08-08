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अलीगढ़ : निवेश के नाम पर 400 करोड़ की ठगी का आरोप, 3 फर्जी आधार कार्ड संग जुनैद अहमद गिरफ्तार

अलीगढ़ : शहर में जुनैद अहमद नामक युवक को पुलिस ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है. जुनैद पर एक फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाने का आरोप है, जिसके जरिए उसने लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की रकम जमा कराई और बाद में उस पैसे को हड़प लिया. गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से तीन फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं.



सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी सरवम सिंह ने बताया कि आरोपी जुनैद पुत्र मूसा काशिर मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, जो वर्तमान में अलीगढ़ में अनूपशहर रोड स्थित एमराल्ड गुलिस्ता अपार्टमेंट में रहता था. उसने साल 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में पीएचडी पूरी की थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि उच्च शिक्षा और निवेश से जुड़ी जानकारी का हवाला देकर वह लोगों को अपने भरोसे में लेता था.

आरोप है कि 2022 में जुनैद ने मैरिस रोड स्थित लैंडमार्क मॉल में साइना फाइनेंशियल एडवाइजर नाम से कार्यालय शुरू किया. पुलिस का दावा है कि इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को अलग-अलग निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था. इनमें साइना इन्वेस्टमेंट, साइना होलीडेज और सेहला फार्मा जैसी योजनाओं का नाम सामने आया है.

आरोपी निवेशकों को बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की तुलना में कई गुना अधिक और तय मुनाफा देने का भरोसा देता था. कुछ लोगों को कुछ ही महीनों में रकम दोगुनी करने का लालच दिया जाता था, जबकि कुछ निवेशकों से हर महीने निश्चित और मोटा रिटर्न देने का वादा किया जाता था. आरोप है कि भरोसा कायम होने के बाद निवेशकों की रकम अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी.