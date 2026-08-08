ETV Bharat / state

अलीगढ़ : निवेश के नाम पर 400 करोड़ की ठगी का आरोप, 3 फर्जी आधार कार्ड संग जुनैद अहमद गिरफ्तार

आरोपी जुनैद मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी की है.

Photo Credit; ETV Bharat
3 फर्जी आधार कार्ड के साथ जुनैद अहमद गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : शहर में जुनैद अहमद नामक युवक को पुलिस ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है. जुनैद पर एक फर्जी फाइनेंस कंपनी बनाने का आरोप है, जिसके जरिए उसने लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की रकम जमा कराई और बाद में उस पैसे को हड़प लिया. गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से तीन फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं.

सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी सरवम सिंह ने बताया कि आरोपी जुनैद पुत्र मूसा काशिर मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, जो वर्तमान में अलीगढ़ में अनूपशहर रोड स्थित एमराल्ड गुलिस्ता अपार्टमेंट में रहता था. उसने साल 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में पीएचडी पूरी की थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि उच्च शिक्षा और निवेश से जुड़ी जानकारी का हवाला देकर वह लोगों को अपने भरोसे में लेता था.

आरोप है कि 2022 में जुनैद ने मैरिस रोड स्थित लैंडमार्क मॉल में साइना फाइनेंशियल एडवाइजर नाम से कार्यालय शुरू किया. पुलिस का दावा है कि इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को अलग-अलग निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था. इनमें साइना इन्वेस्टमेंट, साइना होलीडेज और सेहला फार्मा जैसी योजनाओं का नाम सामने आया है.

आरोपी निवेशकों को बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की तुलना में कई गुना अधिक और तय मुनाफा देने का भरोसा देता था. कुछ लोगों को कुछ ही महीनों में रकम दोगुनी करने का लालच दिया जाता था, जबकि कुछ निवेशकों से हर महीने निश्चित और मोटा रिटर्न देने का वादा किया जाता था. आरोप है कि भरोसा कायम होने के बाद निवेशकों की रकम अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी.

शुरुआत में निवेशकों को इस फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं हो सकी. पुलिस के अनुसार, करीब तीन साल तक यह गतिविधियां चलती रहीं. 2025 में निवेशकों को रकम वापस मिलने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का शक हुआ. इसके बाद अलग-अलग लोगों की ओर से पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गईं. जांच आगे बढ़ने पर जुनैद पुलिस की निगरानी में आया और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज किए गए.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में आम लोगों से करीब 400 करोड़ रुपये की ठगी किए जाने का आरोप है. पुलिस आरोपी के बैंक खातों, निवेश योजनाओं, संपत्तियों और कथित सहयोगियों के नेटवर्क की भी जांच कर रही है. आरोपी जुनैद के खिलाफ क्वार्सी और सिविल लाइन थाना में दर्ज पांच मुकदमों दर्ज हैं. वहीं, आरोपी के पास से बरामद हुए तीन फर्जी आधार कार्ड को लेकर पुलिस जांच कर रही है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया गया है और निवेशकों से जुटाई गई रकम आखिर कहां गई.

ये भी पढ़ें- 30 साल की फरारी, न आधार कार्ड न कोई सुराग, फिर भी EOW के हत्थे चढ़े करोड़ों के घोटालेबाज दंपति

TAGGED:

FRAUD IN ALIGARH
JUNAID AHMED FRAUD CASE
ALIGARH NEWS
400 CRORE FRAUD
JUNAID AHMED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.