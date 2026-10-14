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जूना अखाड़े की पौराणिक छड़ी यात्रा की शुरुआत, जानिए इसका रूट मैप

हरिद्वार कुंभ छड़ी यात्रा ( ETV Bharat )

हरिद्वार: जूना अखाड़े की पौराणिक छड़ी यात्रा की शुरुआत हो गई है. हरिद्वार के जूना अखाड़े स्थित मायादेवी मंदिर में विधि विधान के साथ पवित्र छड़ी का पूजन किया गया. कुंभ मेलाधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अपर कुंभ मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती भी पूजा अर्चना में शामिल हुए. जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक महंत हरि गिरी महाराज समेत कई साधु संतों की उपस्थिति में छड़ी रवाना हुई.

अखाड़ा परिषद के महामंत्री व जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरी महाराज ने बताया यह छड़ी यात्रा प्राचीन यात्रा है, जो किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी, लेकिन भाजपा सरकार के सहयोग से यह यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है. 2017 से यह यात्रा अनवरत चल रही है. माया देवी मंदिर से रवाना होने के बाद उत्तराखंड के सभी मठ मंदिरों में जाएगी. उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के साथ ही ओम पर्वत पर भी जाएगी. तमाम मठ मंदिरों के दर्शन के बाद छड़ी यात्रा कुमाऊं में प्रवेश करेगी.