ETV Bharat / state

जूली बोले, 'कंप्यूटर क्रांति का भाजपा ने किया था विरोध, एआई को युवा अपने पक्ष में करें इस्तेमाल'

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस की ओर से बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित Gen Z फॉर चेंज कार्यक्रम में युवाओं की शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राजनीतिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज का जमाना Gen Z का है और यह पीढ़ी तकनीक के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को युवाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहिए. कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी युवाओं से संवाद किया.

'AI रोजगार के स्वरूप को बदल रहा': जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय देश में कंप्यूटर लाने का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए थे, तब भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में इसी कंप्यूटर और आईटी सेक्टर ने बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए. जूली ने कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोजगार के स्वरूप को बदल रहा है. ऐसे में युवाओं को इससे घबराने के बजाय इसे समझना होगा और इसकी ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना होगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह कंप्यूटर क्रांति ने देश में रोजगार और उद्योग की तस्वीर बदली, उसी तरह AI आने वाले समय की दिशा तय करेगा.

पढ़ें: निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस को मिले 38000 आवेदन, डोटासरा बोले, 'Gen Z और युवाओं के आवेदन ज्यादा'

'लाखों खर्च के बाद भी ना मिले सफलता, तो...': नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि AI को लेकर भी युवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना होगा, जो युवा इस तकनीक को समझेंगे, वही आने वाले समय में रोजगार और अवसरों की दौड़ में आगे रहेंगे. जूली ने कोटा के कोचिंग सिस्टम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को निराशा हाथ लगती है. उन्होंने कहा कि दो-दो साल तक कोचिंग करने में परिवारों का लाखों रुपये खर्च हो जाता है, लेकिन चयन नहीं होने पर युवा और उनके परिवार गंभीर आर्थिक एवं मानसिक दबाव में आ जाते हैं.

'Gen Z ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया': जूली ने जेन जी आंदोलन को लेकर कहा कि Gen Z ने अपनी ताकत दिखा दी है. उन्होंने दावा किया कि जो सरकारें झुकने को तैयार नहीं थीं, उन्हें भी युवाओं की आवाज ने झुका दिया. पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जूली ने कहा कि अब प्रधानमंत्री Gen Z तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि राहुल गांधी लंबे समय से युवाओं के मुद्दों को उठाते रहे हैं. जूली ने कहा कि राहुल गांधी आज युवाओं की आवाज और उनके दिलों की धड़कन बन चुके हैं.