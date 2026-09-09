जूली बोले, 'कंप्यूटर क्रांति का भाजपा ने किया था विरोध, एआई को युवा अपने पक्ष में करें इस्तेमाल'
डोटासरा ने कहा कि देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके.
Published : September 9, 2026 at 2:09 PM IST
जयपुर: प्रदेश कांग्रेस की ओर से बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित Gen Z फॉर चेंज कार्यक्रम में युवाओं की शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राजनीतिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज का जमाना Gen Z का है और यह पीढ़ी तकनीक के सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को युवाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहिए. कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी युवाओं से संवाद किया.
'AI रोजगार के स्वरूप को बदल रहा': जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय देश में कंप्यूटर लाने का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए थे, तब भाजपा के लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में इसी कंप्यूटर और आईटी सेक्टर ने बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए. जूली ने कहा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोजगार के स्वरूप को बदल रहा है. ऐसे में युवाओं को इससे घबराने के बजाय इसे समझना होगा और इसकी ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना होगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह कंप्यूटर क्रांति ने देश में रोजगार और उद्योग की तस्वीर बदली, उसी तरह AI आने वाले समय की दिशा तय करेगा.
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'लाखों खर्च के बाद भी ना मिले सफलता, तो...': नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि AI को लेकर भी युवाओं को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना होगा, जो युवा इस तकनीक को समझेंगे, वही आने वाले समय में रोजगार और अवसरों की दौड़ में आगे रहेंगे. जूली ने कोटा के कोचिंग सिस्टम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में युवाओं को निराशा हाथ लगती है. उन्होंने कहा कि दो-दो साल तक कोचिंग करने में परिवारों का लाखों रुपये खर्च हो जाता है, लेकिन चयन नहीं होने पर युवा और उनके परिवार गंभीर आर्थिक एवं मानसिक दबाव में आ जाते हैं.
'Gen Z ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया': जूली ने जेन जी आंदोलन को लेकर कहा कि Gen Z ने अपनी ताकत दिखा दी है. उन्होंने दावा किया कि जो सरकारें झुकने को तैयार नहीं थीं, उन्हें भी युवाओं की आवाज ने झुका दिया. पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जूली ने कहा कि अब प्रधानमंत्री Gen Z तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि राहुल गांधी लंबे समय से युवाओं के मुद्दों को उठाते रहे हैं. जूली ने कहा कि राहुल गांधी आज युवाओं की आवाज और उनके दिलों की धड़कन बन चुके हैं.
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एथेनॉल मिश्रण और चीनी की कीमतों का मुद्दा भी उठाया: जूली ने सरकार की आर्थिक नीतियों और महंगाई को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, उन्होंने एथेनॉल मिश्रण और चीनी की कीमतों का उदाहरण देते हुए सरकार पर नीतिगत विरोधाभास का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जो लोग कभी डीजल-पेट्रोल सस्ता करने, रुपये को डॉलर के बराबर लाने जैसे बड़े दावे करते थे, वो अमेरिका के सामने सरेंडर है.
18 साल में वोट तो भविष्य तय करने का अधिकार भी मिले: इस दौरान डोटासरा ने कहा कि किसी भी सरकार को इस आधार पर परखा जाना चाहिए कि वह युवाओं के मुद्दों पर कितना ध्यान देती है. उनकी बात को नीतियों में कितनी जगह देती है. उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की उम्र में युवा को वोट देने का अधिकार मिलता है, जब वह देश की सरकार चुन सकता है तो उसके भविष्य से जुड़े फैसलों में उसकी आवाज क्यों नहीं होनी चाहिए? डोटासरा ने कहा कि देश की नीतियां सरकारें बनाती हैं, लेकिन उन नीतियों का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ता है. इसलिए युवाओं की शिक्षा, रोजगार और भविष्य से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखना जरूरी है.
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डोटासरा ने कहा कि देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके. उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कहा कि जब एक बच्चा दो-तीन साल तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और परिवार उस पर लाखों रुपये खर्च करता है, तब चयन नहीं होने की स्थिति में उसके सामने भविष्य का बड़ा संकट खड़ा हो जाता है. डोटासरा ने कहा कि युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना जरूरी है. यदि शिक्षा व्यवस्था समय के साथ नहीं बदली गई, तो देश के युवाओं का भविष्य बनाने के बजाय बिगड़ सकता है. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस संगठन युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में पार्टी ने निकाय चुनाव में 60 फीसदी युवाओं को टिकट देने का काम किया.