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जूली का आरोप, रिफाइनरी का 85 फीसदी कार्य कांग्रेस सरकार में हुआ, बीजेपी ने लागत दो गुना पहुंचाई

जूली ने कहा कि रिफाइनरी की लागत 39 हजार करोड़ से 90 हजार करोड़ से अधिक पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है.

Lop Tikaram Jully
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 4:04 PM IST

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अलवर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में शुरू होने जा रही रिफाइनरी का 80 से 85 फीसदी का कार्य कांग्रेस की सरकार में हुआ. भाजपा सरकार ने केवल रिफाइनरी लगाने की लागत दोगुना से ज्यादा पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने कहा ​कि कामों का कोई श्रेय लेना तो कोई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सीखे. श्रेय खुद लेने के लिए रिफाइनरी का दो बार शिलान्यास किया. ये आरोप नेता प्रतिपक्ष नेता ने शुक्रवार को अलवर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लगाए.

जूली ने कहा कि रिफाइनरी की शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट के समय कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी. उस समय इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 39 हजार करोड़ थी. उन्होंने कहा कि इस रिफाइनरी का लगभग 80 से 85 प्रतिशत काम कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था. लेकिन श्रेय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रिफाइनरी का दो बार शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि अब इस रिफाइनरी का उदघाटन भी दूसरी बार करने जा रहे हैं. पहली बार उद्घाटन के समय रिफाइनरी में आग लग गई. उन्होंने कहा कि जब रिफाइनरी में आग लगी, वह किस वजह से लगी, क्या उसमें टेक्निकल कमी थी या किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही थी, वह बात आज तक सामने नहीं आ सकी है.

जूली ने पीएम मोदी पर साधा निशाना (ETV Bharat Alwar)

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उन्होंने कहा कि रिफाइनरी की लागत 39 हजार करोड़ से 90 हजार करोड़ से अधिक पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ने किया है. प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान की लाइफलाइन है. इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और राज्य को आर्थिक रूप से भी बड़ा फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी करीब 6 साल देरी से शुरू हो रही है. यदि यह रिफाइनरी पहले शुरू हो जाती, तो राजस्थान की जो हालत आज है, वह नहीं होती. जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले भी राजस्थान आए थे और जनता से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा करके गए थे. लेकिन ईआरसीपी को आज तक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार का एक पैसा ईआरसीपी योजना के लिए नहीं आया.

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पीएम मोदी ने पूरा नहीं किया वादा: उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी राजस्थान को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का वादा करके गए थे, लेकिन लगातार पेपर लीक हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के सीकर में नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन 9 दिन तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ. अंत में सीबीआई ने दिल्ली में इसका मुकदमा दर्ज किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीजल–पेट्रोल के रेट हरियाणा के बराबर करने का वादा किया, जो आज तक पूरा नहीं हुआ. इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम होने के बाद भी देश में डीजल–पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में कमी नहीं की जा रही है.

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'प्रदेश की कानून–व्यवस्था चरमराई': जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून–व्यवस्था चरमरा चुकी है और सबसे बुरे हालात जेल व पुलिस थानों के हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सबसे अधिक पुलिस हिरासत में मौत राजस्थान में हो रही है. यह राजस्थान पर धब्बा है. प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल में खूंखार अपराधी का मर्डर हो रहा है. मुख्यमंत्री खुद जेल मंत्री हैं और उन्हें जेल से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं. यह दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है चौपट हो चुकी है.

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