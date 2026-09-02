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जूली ने सरकार पर लगाया विधानसभा को गुमराह करने का आरोप, कहा, 'स्कूलों की धरातल पर स्थिति अलग'

चुनाव कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में टीकाराम जूली ( ETV Bharat Alwar )