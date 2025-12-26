केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में खुलेआम लकड़ी का कारोबार, न सीईसी से अनुमति, न नियमों की पालना
पर्यावरणविदों का कहना है कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सूखे पत्ते से लेकर कटी हुई लकड़ी तक सब कुछ उद्यान की संपत्ति है.
Published : December 26, 2025 at 4:16 PM IST
भरतपुर: विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) इन दिनों संरक्षण नहीं, बल्कि व्यवसाय का केंद्र बनता दिख रहा है. हालात यह हैं कि उद्यान के भीतर की लकड़ियां, चाहे वे कटी हुई हों, गिरी हुई हों या सूखी अवस्था में, सिर्फ 100 रुपए में खुलेआम बेची जा रही हैं. यह काम किसी माफिया द्वारा नहीं बल्कि खुद घना प्रशासन की ओर से ईको डेवलपमेंट कमेटी (EDC) के माध्यम से कराया जा रहा है. सबसे गंभीर सवाल यह है कि यह पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) और ताज ट्रिपेजियम जॉन (टीटीजेड) की अनुमति के बिना चल रहा है, जो पर्यावरणविदों द्वारा सीधे-सीधे राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण से जुड़े कानूनों की अवहेलना मानी जा रही है.
100 रुपए की रसीद, पांच दिन की खुली छूट: घना प्रशासन द्वारा ईडीसी के माध्यम से 100 रुपए की रसीद काटकर पांच दिन तक लकड़ी ले जाने की अनुमति दी जा रही है. रसीद में मात्रा, वजन या संख्या का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है. इसका नतीजा यह है कि जिनके पास ट्रैक्टर-ट्रॉली, लोडिंग टेंपो या अन्य वाहन हैं, वे दिनभर में कई चक्कर लगाकर मोटी लकड़ियां और पूरे-पूरे पेड़ों के तने उद्यान से बाहर ले जा रहे हैं. स्थानीय निवासियों बृजमोहन और रोहित ने बताया कि उन्होंने घना प्रशासन से 100 रुपए की पर्ची कटवाई है. उनके अनुसार इस पर्ची से पांच दिन तक जितनी चाहो लकड़ी ले जा सकते हैं. कोई रोक-टोक नहीं है.
दीवार फांदकर जंगल की सफाई: मामला यहीं तक सीमित नहीं है. बाहर के लोग 100 रुपए की रसीद दिखाकर घना की दीवार फांदकर भीतर घुस रहे हैं और या तो मौके पर ही लकड़ी काट रहे हैं या पहले से कटी हुई लकड़ियों को उठा ले जा रहे हैं. बीते कई दिनों से घना की दीवार के आसपास दिनभर वाहनों की कतारें लगी रहती हैं. सुबह से शाम तक लकड़ी ले जाने वालों की भीड़ उमड़ी रहती है, लेकिन न तो वन्यजीव सुरक्षा के मानकों का पालन हो रहा है और न ही किसी तरह की सख्त निगरानी दिखाई दे रही है.
खुला उल्लंघन: पर्यावरणविद डॉ केपी सिंह इस पूरे मामले को कानून का खुला उल्लंघन मानते हैं. उनका कहना है कि राष्ट्रीय उद्यान के भीतर सूखे पत्ते से लेकर कटी हुई लकड़ी तक सब कुछ उद्यान की संपत्ति है. इन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू होते हैं. डॉ सिंह ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी तरह की वन उपज चाहे वह जूली फ्लोरा ही क्यों न हो की कटाई, निकासी या बिक्री के लिए सीईसी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है. उद्यान प्रशासन अपने स्तर पर जूली फ्लोरा की कटाई और बिक्री कर रहा है, जो नियमानुसार गलत है. यदि प्रशासन खुद लकड़ी बेच रहा है, तो यह और भी गंभीर मामला है.
'अनुमति की जरूरत नहीं': इस पूरे मामले पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक चेतन कुमार बीवी का कहना है कि जूली फ्लोरा की लकड़ियां 100 रुपए में पांच दिन तक ले जाने की अनुमति दी जाती है. इसके लिए हमें किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं है. लोगों को सिर्फ जूली फ्लोरा की लकड़ी ही ले जाने की अनुमति दी गई है, अन्य लकड़ी नहीं. साथ ही उनका कहना है कि इससे होने वाली आय का उपयोग पर्यावरण संरक्षण पर खर्च किया जाता है.
पर्यावरणविद डॉ के पी सिंह का कहना है कि ईको डेवलपमेंट कमेटी का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ना होता है, न कि राष्ट्रीय उद्यान की संपत्ति का व्यावसायीकरण. 100 रुपए की रसीद काटकर असीमित लकड़ी ले जाने की छूट देना न सिर्फ पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ईडीसी की भूमिका को भी संदिग्ध बनाता है.