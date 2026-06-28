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90 वर्षीय बुजुर्ग सहित महिलाओं-युवाओं ने खून से किए हस्ताक्षर, जानें क्या है पूरा मामला

बिलासपुर: राजकीय महाविद्यालय जुखाला में विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों को दोबारा बहाल करने की मांग को लेकर चल रहा जनआंदोलन अब और उग्र चरण में प्रवेश कर गया है. आंदोलन के पांचवें दिन आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने न केवल दो घंटे तक चक्का जाम रखा, बल्कि प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए 'खून से हस्ताक्षर अभियान' भी शुरू कर दिया.

इस अनोखे और उग्र प्रदर्शन में क्षेत्र के एक 90 वर्षीय बुजुर्ग, भारी संख्या में महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों ने अपने खून से हस्ताक्षर कर सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया. आंदोलनकारियों का कहना है कि पिछले पांच दिनों से दानवी घाटी के लोग इस भीषण गर्मी में शांतिपूर्ण ढंग से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बावजूद, अब तक प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सुध लेने या बातचीत करने मौके पर नहीं पहुंचा है. प्रशासन के इस अड़ियल और उपेक्षित रवैये के कारण स्थानीय जनता में भारी नाराजगी है, जिसके चलते उन्हें चक्का जाम जैसे कड़े कदम उठाने पड़े.

बच्चों के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़

धरना स्थल पर पहुंचीं नम्होल से जिला परिषद सदस्य सुरभि ठाकुर ने भी इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया और खुद भी खून से हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 'क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ या समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार को जनहित को ध्यान में रखते हुए अपना यह छात्र-विरोधी निर्णय तुरंत वापस लेना चाहिए.'

मंत्रियों के घेराव की चेतावनी