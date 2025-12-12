ETV Bharat / state

जमुई की जूही ने जयपुर में लहराया परचम, पाई स्कूल ओलंपिक्स में कराटे की गोल्डन गर्ल ने दौड़ में भी जीता पदक

जमुई: बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला आवासीय विद्यालय की 12 वर्षीय प्रतिभाशाली छात्रा जूही कुमारी ने जयपुर में चल रहे ‘पाई स्कूल ओलंपिक्स’ में धमाकेदार प्रदर्शन कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है. सवाई मानसिंह स्टेडियम में 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जूही ने दो अलग-अलग खेलों में पदक जीतकर सबको हैरान कर दिया.

कराटे में गोल्ड, एथलेटिक्स में सिल्वर: जूही ने अपने मुख्य खेल कराटे में शानदार तकनीक और फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. वहीं, एथलेटिक्स में पहली बार हिस्सा लेते हुए उन्होंने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक की बजाय रजत पदक जीतकर सभी को चौंका दिया. एक ही प्रतियोगिता में दो अलग-अलग विधाओं में पदक जीतना जूही की बहुमुखी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है.

12 साल की उम्र में 70 से ज्यादा मेडल: महज 12 वर्ष की आयु में जूही कुमारी अब तक राज्य व राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 70 से अधिक पदक जीत चुकी हैं. कराटे में तो वह पहले से ही स्थापित नाम हैं, लेकिन एथलेटिक्स ट्रैक पर उनकी यह नई शुरुआत बेहद शानदार रही. जूही में ऑलराउंडर बनने की सभी खूबियां मौजूद हैं.

जमुई की जूही कुमारी (ETV Bharat)

पिता की मेहनत, बेटी का जज्बा: जूही के पिता मंटू कुमार ने बताया कि बेटी दिन में स्कूल जाती है और शाम को दो-दो घंटे दोनों खेलों की प्रैक्टिस करती है. उन्होंने कहा, “उम्र सिर्फ एक नंबर है. अगर मार्गदर्शन और मेहनत सही हो तो बच्चे आसमान छू सकते हैं.” परिवार ने जूही की सफलता पर मिठाई बांटकर खुशी मनाई.

"यह सफलता जूही की लगातार मेहनत, कड़े अनुशासन और आत्मविश्वास का नतीजा है. अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले, तो उम्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती."- मंटू कुमार, पिता