बीज निगम रिश्वत कांड: एसीबी गिरफ्त में आए जुगल किशोर को निदेशक पद से हटाया
नकली बीज मामले में कार्रवाई नहीं करने के बदले घूस ली थी. घर से मिले थे 1. 59 करोड़ रुपए.
Published : June 9, 2026 at 6:22 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नकली बीज मामले पर कार्रवाई नहीं करने के बदले घूसखोरी केस में तेज हो रही सियासत के बीच राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अब आरोपी जुगल किशोर विश्नोई को अशासकीय निदेशक पद से हटा दिया. उस पर 15 करोड़ रुपए के नकली बीज मामले में कार्रवाई नहीं करने के बदले घूस लेने का आरोप है. एसीबी की कार्रवाई और उसके बाद पूरे मामले को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आरोपी को पद से हटाया है. इस संबंध में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक श्वेता चौहान ने मंगलवार को आदेश जारी किया. इधर, इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई. विपक्षी दल कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर भाजपा सरकार और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को घेर रहे हैं. वहीं मंत्री किरोड़ी ने पूरे मामले की जांच में अपना नाम आने पर राजनीति छोड़ने की बात कही है.
10 फरवरी को हुआ था मनोनयन: एमडी श्वेता चौहान ने आदेश में बताया कि इस साल 10 फरवरी को हुई राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 47वीं वार्षिक साधारण सभा में निदेशक मंडल ने जुगल किशोर विश्नोई को अशासकीय निदेशक मनोनीत किया था. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के घूसखोरी मामले में गिरफ्तार किए जाने के कारण जुगल किशोर को निदेशक पद से तत्काल हटाया जाता है.
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यह है पूरा मामला: एसीबी ने रविवार को घूसखोरी के बड़े मामले का खुलासा करते हुए जुगल किशोर विश्नोई, उसके भांजे स्वतंत्र विश्नोई समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया. एसीबी के सर्च में जुगल किशोर के घर से 1.59 करोड़ रुपए और स्वतंत्र के पास से 85 लाख रुपए बरामद किए थे. अब तक इस मामले में 2.44 करोड़ रुपए जब्त किए हैं. यह पूरा मामला 15 करोड़ रुपए के मूंगफली के बीज सीज करने से जुड़ा है. नकली बीज गुजरात वापस भेजने और कार्रवाई नहीं करने के बदले घूस ली गई.
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