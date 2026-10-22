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कबाड़ से जुगाड़ वाला दशहरा : एकादशी वाले दिन रावण दहन, ग्रामीण निकालते हैं झांकी, रामलीला का भी मंचन

नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में दशहरे की परंपरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, सामूहिक एकता और पीढ़ियों से चली आ रही कलात्मक विरासत को सहेजने का भी माध्यम है. विजयादशमी के अगले दिन एकादशी को ग्राम बिजली में आयोजित होने वाला बिजली दशहरा महोत्सव इसी अनूठी परंपरा का जीता जागता उदाहरण है.

बिजली गांव के दशहरा में कबाड़ से जुगाड़ कर तैयार की गईं आदमकद राक्षसों की आकर्षक झांकियां, स्थानीय कलाकारों की मनमोहक रामलीला और करीब 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना. इस वर्ष भी लगभग पांच हजार ग्रामीणों और दर्शकों की मौजूदगी में आयोजित महोत्सव ने एक बार फिर साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीणों की मेहनत, कल्पनाशीलता और आपसी सहयोग किसी भी आयोजन को विशेष पहचान दिला सकते हैं.

ग्रामीण युवा तैयार करते हैं झांकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एकादशी के दिन रावण दहन की परंपरा

नारायणपुर जिले के ग्राम बिजली में दशहरा महोत्सव का आयोजन वर्षों से एक विशेष परंपरा के तहत किया जाता रहा है. एकादशी को ग्राम बिजली में इस महोत्सव का आयोजन होता है. पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी उत्साह और सामूहिक सहभागिता के साथ आगे बढ़ रही है. समय के साथ बिजली दशहरे की ख्याति आसपास के गांवों और पड़ोसी जिलों तक पहुंच चुकी है.

बिजली गांव का कबाड़ से जुगाड़ वाला दशहरा (Etv Bharat)

इस दशहरा में सिर्फ नारायणपुर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी लोग आते हैं. हमारे पास भिलाई,राजनांदगांव,बालोद,जगदलपुर और कांकेर जैसे जिलों के लोगों के फोन आते हैं.वो पूछते हैं कि इस बार किस दिन रावण दहन होगा और ग्रामीण झांकी निकालेंगे. मैं बताना चाहूंगा कि इन झाकियों को स्थानीय लोग ही तैयार करते हैं.इसे तैयार करने में करीब 20 से 30 दिन का समय लगता है.लेकिन कलाकारों को अपनी झांकी दिखाने के लिए केवल आधे घंटे का ही समय मिलता है. साथ ही साथ स्थानीय कलाकार मिलकर रामलीला का मंचन करते हैं,इसके बाद रावण दहन का विशाल कार्यक्रम होता है- गुलाब चंद बघेल, मंडली अध्यक्ष

कबाड़ से जुगाड़ वाला दशहरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है झांकी की खासियत ?

बिजली दशहरा महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत यहां तैयार की जाने वाली आदमकद राक्षसी झांकियां हैं. इन झांकियों को देखकर दर्शक केवल उनके आकार और रंग-रूप से ही आकर्षित नहीं होते, बल्कि इनके निर्माण के पीछे छिपी मेहनत, हुनर और रचनात्मकता भी लोगों का ध्यान खींचती है. खास बात ये है कि इन कलाकृतियों को तैयार करने के लिए ग्रामीण युवा महंगे संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय कबाड़ में उपलब्ध सामग्री और प्राकृतिक रूप से आसपास मौजूद वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं.

कबाड़ से जुगाड़ वाला दशहरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनुपयोगी सामानों से बनाते हैं आकर्षक आकृतियां

अनुपयोगी सामान को नया रूप देकर आकर्षक आकृतियों में बदलना इन कलाकारों की कल्पनाशीलता और तकनीकी समझ का परिचय देता है. इन झांकियों के निर्माण की तैयारी करीब 20 दिन पहले से शुरू हो जाती है. युवा कलाकारों की अलग-अलग टोलियां सामग्री जुटाने, ढांचा तैयार करने, प्रतिमाओं को आकार देने और उनकी साज-सज्जा में जुट जाती हैं.

बिजली गांव में मनाए जाने वाला दशहरा अनोखा है.हम बचपन से इसमें शामिल हो रहे हैं. झांकी बनाने से लेकर रामलीला के मंचन की प्रक्रिया में गांव के बुजुर्गों का अनुभव युवाओं के उत्साह के साथ मिलकर काम करता है. वर्षों से इस परंपरा को देखते और निभाते आ रहे बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देते हैं, जबकि युवा और बच्चे अपनी कलाकारी, मेहनत और नए प्रयोगों से झांकियों को आकर्षक रूप प्रदान करते हैं -राजेश कावले,जनपद सदस्य