कबाड़ से जुगाड़ वाला दशहरा : एकादशी वाले दिन रावण दहन, ग्रामीण निकालते हैं झांकी, रामलीला का भी मंचन
नारायणपुर के बिजली गांव में कबाड़ से जुगाड़ वाला दशहरा मशहूर है.यहां रावण दहन एकादशी के दिन होता है.आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 2:45 PM IST
नारायणपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में दशहरे की परंपरा केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति, सामूहिक एकता और पीढ़ियों से चली आ रही कलात्मक विरासत को सहेजने का भी माध्यम है. विजयादशमी के अगले दिन एकादशी को ग्राम बिजली में आयोजित होने वाला बिजली दशहरा महोत्सव इसी अनूठी परंपरा का जीता जागता उदाहरण है.
कबाड़ से जुगाड़ वाली दशहरा झांकी
बिजली गांव के दशहरा में कबाड़ से जुगाड़ कर तैयार की गईं आदमकद राक्षसों की आकर्षक झांकियां, स्थानीय कलाकारों की मनमोहक रामलीला और करीब 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हजारों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना. इस वर्ष भी लगभग पांच हजार ग्रामीणों और दर्शकों की मौजूदगी में आयोजित महोत्सव ने एक बार फिर साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीणों की मेहनत, कल्पनाशीलता और आपसी सहयोग किसी भी आयोजन को विशेष पहचान दिला सकते हैं.
एकादशी के दिन रावण दहन की परंपरा
नारायणपुर जिले के ग्राम बिजली में दशहरा महोत्सव का आयोजन वर्षों से एक विशेष परंपरा के तहत किया जाता रहा है. एकादशी को ग्राम बिजली में इस महोत्सव का आयोजन होता है. पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी उत्साह और सामूहिक सहभागिता के साथ आगे बढ़ रही है. समय के साथ बिजली दशहरे की ख्याति आसपास के गांवों और पड़ोसी जिलों तक पहुंच चुकी है.
इस दशहरा में सिर्फ नारायणपुर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी लोग आते हैं. हमारे पास भिलाई,राजनांदगांव,बालोद,जगदलपुर और कांकेर जैसे जिलों के लोगों के फोन आते हैं.वो पूछते हैं कि इस बार किस दिन रावण दहन होगा और ग्रामीण झांकी निकालेंगे. मैं बताना चाहूंगा कि इन झाकियों को स्थानीय लोग ही तैयार करते हैं.इसे तैयार करने में करीब 20 से 30 दिन का समय लगता है.लेकिन कलाकारों को अपनी झांकी दिखाने के लिए केवल आधे घंटे का ही समय मिलता है. साथ ही साथ स्थानीय कलाकार मिलकर रामलीला का मंचन करते हैं,इसके बाद रावण दहन का विशाल कार्यक्रम होता है- गुलाब चंद बघेल, मंडली अध्यक्ष
क्या है झांकी की खासियत ?
बिजली दशहरा महोत्सव की सबसे बड़ी खासियत यहां तैयार की जाने वाली आदमकद राक्षसी झांकियां हैं. इन झांकियों को देखकर दर्शक केवल उनके आकार और रंग-रूप से ही आकर्षित नहीं होते, बल्कि इनके निर्माण के पीछे छिपी मेहनत, हुनर और रचनात्मकता भी लोगों का ध्यान खींचती है. खास बात ये है कि इन कलाकृतियों को तैयार करने के लिए ग्रामीण युवा महंगे संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय कबाड़ में उपलब्ध सामग्री और प्राकृतिक रूप से आसपास मौजूद वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं.
अनुपयोगी सामानों से बनाते हैं आकर्षक आकृतियां
अनुपयोगी सामान को नया रूप देकर आकर्षक आकृतियों में बदलना इन कलाकारों की कल्पनाशीलता और तकनीकी समझ का परिचय देता है. इन झांकियों के निर्माण की तैयारी करीब 20 दिन पहले से शुरू हो जाती है. युवा कलाकारों की अलग-अलग टोलियां सामग्री जुटाने, ढांचा तैयार करने, प्रतिमाओं को आकार देने और उनकी साज-सज्जा में जुट जाती हैं.
बिजली गांव में मनाए जाने वाला दशहरा अनोखा है.हम बचपन से इसमें शामिल हो रहे हैं. झांकी बनाने से लेकर रामलीला के मंचन की प्रक्रिया में गांव के बुजुर्गों का अनुभव युवाओं के उत्साह के साथ मिलकर काम करता है. वर्षों से इस परंपरा को देखते और निभाते आ रहे बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देते हैं, जबकि युवा और बच्चे अपनी कलाकारी, मेहनत और नए प्रयोगों से झांकियों को आकर्षक रूप प्रदान करते हैं -राजेश कावले,जनपद सदस्य
10 झांकियों की प्रस्तुति
इस वर्ष भी युवा समूहों की ओर से कुल 10 झांकियां तैयार की गईं, जिन्होंने महोत्सव में पहुंचे दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. बिजली दशहरे की खासियत केवल राक्षसी आकृतियों और रामलीला तक सीमित नहीं है. इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी भी इसकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है. झांकियों को आकर्षक रूप देने के लिए महिलाएं अपनी पुरानी साड़ियों, उपलब्ध सजावटी वस्तुओं और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का उपयोग करती हैं. सीमित संसाधनों के बीच रंग-बिरंगी सजावट तैयार करने में उनकी भूमिका आयोजन को एक सामूहिक पारिवारिक उत्सव का स्वरूप देती है.
रामलीला का मंचन
महोत्सव के दौरान बिजली पंचायत के कलाकारों ने मंच पर रामलीला का मनमोहक मंचन किया. कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को रामकथा के प्रसंगों से जोड़ा और पूरे आयोजन को धार्मिक एवं सांस्कृतिक रंग प्रदान किया.ग्रामीण परिवेश में स्थानीय कलाकारों के रामलीला का मंचन करना इस बात का प्रमाण है कि लोककला और पारंपरिक रंगमंच आज भी लोगों के बीच अपनी जगह बनाए हुए हैं.
रामलीला के मंचन के बाद रावण वध
बिजली दशहरा महोत्सव में इस वर्ष करीब पांच हजार दर्शक पहुंचे. ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी के बीच लगभग 25 से 30 फीट ऊंचे रावण के पुतले का निर्माण किया गया था. रामलीला के मंचन और अन्य कार्यक्रमों के बाद रावण वध का प्रतीकात्मक प्रसंग पेश हुआ.इसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया. पुतले के दहन के साथ ही पूरा आयोजन बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश से गूंज उठा. आयोजन का उद्देश्य केवल रावण के पुतले को जलाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके माध्यम से लोगों को अपने भीतर मौजूद अहंकार, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने की प्रेरणा भी दी गई.
ग्रामीण अंचल की छिपी प्रतिभा आती है सामने
बिजली दशहरा महोत्सव की झांकियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल में छिपी प्रतिभाओं का भी परिचय हैं. कबाड़ और प्राकृतिक सामग्रियों से विशाल आकृतियां तैयार करना, उनके ढांचे को मजबूती देना, चेहरे और शारीरिक बनावट को जीवंत रूप देना, सजावट के जरिए उन्हें आकर्षक बनाना विशेष कौशल की परिभाषा पेश करता है.
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