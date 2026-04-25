झारखंड में डायन प्रथा अमानवीय और लैंगिक हिंसा का गंभीर रूप: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ
रांची की न्यायिक अकादमी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आधारित एक न्यायिक सेमिनार आयोजन हुआ.
Published : April 25, 2026 at 6:13 PM IST
रांची: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने झारखंड में प्रचलित डायन प्रथा को अमानवीय और लैंगिक हिंसा का गंभीर रूप बताया है. उन्होंने कहा कि यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता, सत्ता और पितृसत्ता से जुड़ा मुद्दा है.
झारखंड में डायन प्रथा
इस पर प्रभावी रोक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और संवेदनशील होना आवश्यक है. यह बात रांची के न्यायिक अकादमी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, विशेषकर झारखंड में डायन प्रथा जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर आधारित एक न्यायिक कोलोकीयम (सेमिनार) को संबोधित करते हुए कहा है. कार्यक्रम में अपराध पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने में विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
महिलाओं के खिलाफ अपराध
इस मौके पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 महिलाओं को समानता, भेदभाव से मुक्ति और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देते हैं लेकिन वास्तविकता में इन अधिकारों और उनके क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध समाज की गहरी संरचनात्मक समस्या का परिणाम हैं, जहां हिंसा को सामान्य मान लिया गया है.
कोलोकीयम में कानून-व्यवस्था पर जोर
कोलोकीयम में चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि न्याय केवल अपराधियों को सजा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास को उसका केंद्र बनाना होगा. विधिक सेवा संस्थाओं को गांव स्तर तक पहुंच बनाकर पीड़ितों को कानूनी सहायता, जागरूकता और मुआवजा दिलाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी.
मॉब लींचिंग पर चर्चा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि मॉब लींचिंग को लेकर कानून के मार्गदर्शन के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन दी हैं यदि सही तरीके से गाइडलाइन और कानून का क्रियान्वयन हो जाए और जिला स्तर पर इसकी लीगल बॉडी प्रो-एक्टिव तरीके से काम करे, तो इसमें कमी लाई जा सकती है.
लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी
उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की जिम्मेदारी होती है कि वह निष्पक्ष होकर काम करे. वही ज्यूडिशियल की भूमिका लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी की होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फायर फाइटिंग की धारणा को बदलना होगा. सही आदमी को सही जगह पर अगर बैठाया जाए तो ऐसे मामलों के निष्पादन में तेजी आ सकती है.
कानूनी एवं तकनीकी विषय पर विशेषज्ञों की राय
दो सत्रों में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र का धन्यवाद ज्ञापन महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण सचिव उमाशंकर सिंह ने किया. वही द्वितीय सत्र में कानूनी एवं तकनीकी विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखें. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं समेत दुर्घटना में पीड़ित परिवार एवं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला को राशि प्रदान की गई.
इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. वही न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे.
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