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झारखंड में डायन प्रथा अमानवीय और लैंगिक हिंसा का गंभीर रूप: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

महिला का सम्मानित करते राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य ( Etv bharat )

रांची: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने झारखंड में प्रचलित डायन प्रथा को अमानवीय और लैंगिक हिंसा का गंभीर रूप बताया है. उन्होंने कहा कि यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता, सत्ता और पितृसत्ता से जुड़ा मुद्दा है.

झारखंड में डायन प्रथा

इस पर प्रभावी रोक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और संवेदनशील होना आवश्यक है. यह बात रांची के न्यायिक अकादमी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, विशेषकर झारखंड में डायन प्रथा जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर आधारित एक न्यायिक कोलोकीयम (सेमिनार) को संबोधित करते हुए कहा है. कार्यक्रम में अपराध पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने में विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

महिलाओं के खिलाफ अपराध

इस मौके पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 महिलाओं को समानता, भेदभाव से मुक्ति और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देते हैं लेकिन वास्तविकता में इन अधिकारों और उनके क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध समाज की गहरी संरचनात्मक समस्या का परिणाम हैं, जहां हिंसा को सामान्य मान लिया गया है.

कोलोकीयम में कानून-व्यवस्था पर जोर

कोलोकीयम में चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि न्याय केवल अपराधियों को सजा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास को उसका केंद्र बनाना होगा. विधिक सेवा संस्थाओं को गांव स्तर तक पहुंच बनाकर पीड़ितों को कानूनी सहायता, जागरूकता और मुआवजा दिलाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

मॉब लींचिंग पर चर्चा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि मॉब लींचिंग को लेकर कानून के मार्गदर्शन के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन दी हैं यदि सही तरीके से गाइडलाइन और कानून का क्रियान्वयन हो जाए और जिला स्तर पर इसकी लीगल बॉडी प्रो-एक्टिव तरीके से काम करे, तो इसमें कमी लाई जा सकती है.