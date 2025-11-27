ETV Bharat / state

संविधान को 'साक्षी' मानकर कलेक्ट्रेट में दो जजों ने की शादी, सादगी की हो रही तारीफ

दो जजों ने संविधान दिवस पर सादगी भरी शादी कर मिसाल पेश की है.

नवविवाहित करीना और हेमंत
नवविवाहित करीना और हेमंत (सौजन्य : जिला कलेक्ट्रेट)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटपूतली-बहरोड : जिला कलेक्टर कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर एक अनोखी और प्रेरणादायक शादी संपन्न हुई. बानसूर के गांव गूंता शाहपुर निवासी हेमंत मेहरा और हनुमानगढ़ निवासी करीना काला, दोनों न्यायिक अधिकारी ने बिना दहेज, बिना फिजूलखर्ची और संविधान को साक्षी मानकर विवाह कर समाज के लोगों को एक संदेश दिया है.

वर हेमंत मेहरा वर्तमान में चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) में सिविल न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं और वधू करीना काला प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हैं. जज हेमंत ने कहा कि वे न्यायिक सेवा में होने के कारण संविधान को सर्वोपरि मानते हैं. इसी सम्मान और आस्था को देखते हुए उन्होंने संविधान दिवस पर ही विवाह करने का निर्णय लिया. इस सादगीपूर्ण समारोह में दोनों परिवारों के साथ जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण मौजूद रहे. अधिकारियों ने नवदंपती को आशीर्वाद देकर उनके वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं. इन दो युवा जजों ने दहेज-विरोध और सामाजिक सादगी का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जो हजारों लोगों को प्रेरित करेगा.

परिवार की मौजूदगी में की शादी
परिवार की मौजूदगी में की शादी (सौजन्य : जिला कलेक्ट्रेट)

पढ़ें. शादी बना सादगी की मिसाल! एक रुपए और नारियल में संपन्न हुआ विधायक की बहन का विवाह

जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की मौजूदगी में की शादी
जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की मौजूदगी में की शादी (सौजन्य : जिला कलेक्ट्रेट)

हेमंत को कोरोना काल के बाद मिली पोस्टिंग : हेमंत का जन्म गुंता शाहपुर बानसूर में हुआ था. उन्हें कोरोना काल के बाद पोस्टिंग मिली. साल 2021 में कोरोना काल में ग्रह क्षेत्र बानसूर में उन्हें ट्रेनिंग पर लगाया गया. इसके बाद उन्हें जोधपुर पोस्टिंग दी गई. प्रोविजनल काल के बाद जयपुर जिला सेशन कोर्ट में पोस्टिंग मिली. हेमंत मेहरा के पिता रिटायर्ड टीचर हैं, जबकि माता गृहणी हैं. उनके बड़े भाई खेती करते हैं. सिविल न्यायाधीस एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने से पहले बानसूर में भी उन्हें वकालत की थी. वहीं, करीना काला हनुमानगढ़ के नोहर की रहने वाली हैं. उन्होंने आरजेएस की परीक्षा पास की. फिलहाल, उनका प्रशिक्षण काल अभी चल रहा है. उनके पिता एमपी काला रिटायर्ड प्राचार्य हैं, जबकि माता गृहणी हैं.

TAGGED:

CONSTITUTION DAY
JUDGES TIED KNOT IN COLLECTORATE
JUDICIAL OFFICERS TIED KNOT
संविधान दिवस
JUDGES WEDS ON CONSTITUTION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद में चावल को माना गया है औषधि, कई बीमारियों में दे सकता है आराम, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें खाने का तरीका

Special: RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव की टूक - 2047 का विकसित भारत चाहिए तो ग्रोथ रेट 7-8% और अच्छी क्वॉलिटी की नौकरियां जरूरी

Health Tips : सर्दियों में हेल्थ बूस्टर है चना, मूंगफली और गुड़, इन्हें करना चाहिए परहेज

भारत के नए लेबर कोड के तहत बोनस के नियम क्या हैं? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.