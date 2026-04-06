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अब जज पढाएंगे विद्यार्थियों को विधिक चेतना का पाठ, करीब 1400 न्यायिक अधिकारी जाएंगे स्कूल

प्रदेश के करीब 1400 न्यायिक अधिकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को कानूनी प्रावधानों और अधिकारों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 9:08 PM IST

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जयपुर: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश की 50 हजार से अधिक स्कूलों के कक्षा आठ से 12 तक के विद्यार्थियों को कानूनी रूप से जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया है. इसके तहत हर मंगलवार को प्रदेश के करीब 1400 न्यायिक अधिकारी स्कूलों में जाकर इन विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों और अधिकारों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे. मंगलवार सात अप्रैल से शुरू होने वाले इस युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम में इस माह साइबर सुरक्षा का पाठ पढाया जाएगा.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्रि ने बताया कि इस अभियान के तहत करीब दस विषयों पर बुकलेट तैयार की गई है, जिसमें बताए गए कानूनी अधिकारों और जागरूकता कार्यक्रमों को प्रदेश की पचास हजार से अधिक स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों को बताया जाएगा. वहीं, सप्ताह के अन्य दिनों में प्राधिकरण से जुड़े वकील, पीएलवी सहित अन्य लोग विद्यार्थियों को जानकारी देंगे.

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इसके साथ ही ऑनलाइन सुविधा रखने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन पाठ पढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से साइबर सुरक्षा यूनिट भी गठित की गई है, जिसमें प्राधिकरण के अधिकारी, साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रतिनिधि और विशेषज्ञ वकीलों को शामिल किया गया है.

कोर्ट वाली दीदी को करें शिकायत: सदस्य सचिव अत्रि ने बताया कि न्यायिक अधिकारी स्कूलों में अपने साथ एक बॉक्स लेकर जाएंगे. इस बॉक्स को कोर्ट वाली दीदी का नाम दिया गया है. विद्यार्थी अपने से जुड़ी कोई भी शिकायत इसमें दे सकते हैं. इस बॉक्स को प्राधिकरण के स्तर पर खोलकर शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा.

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