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बारां के 26 स्कूलों में जज बने टीचर, 3000 बच्चों को साइबर सिक्यूरिटी के दिए टिप्स

स्कूली बच्चों को बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो, फोटो या कंटेंट डालते समय क्या बरतें सावधानी. साइबर अपराधियों के बचने के गुर भी दिए.

Authority Secretary Heena Parihar
स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा की जानकारी (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 6:49 PM IST

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बारां: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर मंगलवार को स्कूलों में अनूठा कार्यक्रम हुआ. स्कूली बच्चों को साइबर सिक्यूरिटी का पाठ पढ़ाया गया. मजेदार बात यह है कि यह पाठ स्कूल के शिक्षकों ने नहीं बल्कि न्यायिक अधिकारियों ने पढ़ाया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को ट्रांसफॉर्मिंग ट्यूसडे में जजों ने 26 स्कूलों के तीन हजार बच्चों को साइबर सुरक्षा के गुर दिए. स्कूली बच्चों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया. साइबर ठगी से बचने के टिप्स दिए.

जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर ने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग ट्यूसडे के तहत मंगलवार को 26 स्कूलों में लगभग 3000 बच्चों को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया. उन्होंने बच्चों व बच्चों के अभिभावकों से निजी जानकारी किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालने की अपील की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर डाले वीडियो, फोटो या कंटेंट का दुरुपयोग हो सकता है.

जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण टेलर बोले... (ETV Bharat Baran)

पढ़ें: जिला न्यायाधीश पहुंचे गांधी चौक स्कूल, बच्चों से संवाद कर साइबर सेफ्टी को लेकर किया जागरूक

इसके पीछे मंशा यह: डीजे शर्मा ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी ज्यादा जानती व समझती नहीं है, लेकिन मोबाइल व सोशल मीडिया का उपयोग ज्यादा करती है. कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि स्कूली बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व सोशल मीडिया के नुकसान बता सकें. साइबर अपराधों से कैसे बचा सकता है. साइबर अपराध होने पर किस तरह पुलिस व न्यायालय का सहयोग लिया जा सकता है.

सोशल मीडिया से डिस्टेंस के मायने: उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को यह जानकारी दी कि अपना एड्रेस, घर एवं स्कूल की लोकेशन आदि चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक नहीं करें. कई बार सोशल मीडिया पर डाली चीज गलत जगह पहुंच जाती है और बड़ा इश्यू बन जाती है. बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं. यह बात समझाने का जिम्मा राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लिया है. इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव हीना परिहार के नेतृत्व में जिले में कार्यक्रम चलाया जा रहा है.

पढ़ें: राज्य-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता व्यवस्था की शुरुआत, मंत्री गोदारा बोले-बदलाव लाने में कारगर साबित होगा मीडिएशन

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