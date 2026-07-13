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Action in Jodhpur : न्यायिक अधिकारियों की जोधपुर में स्लीपर व लग्जरी बसों पर बड़ी कार्रवाई

जोधपुर में स्लीपर व लग्जरी बसों पर बड़ी कार्रवाई ( Source : District Legal Services Authority )

जोधपुर: अवैध मॉडिफिकेशन वाली लग्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बसों पर कार्रवाई की गई. नियमों के अनुसार संबंधित बसों को सीज किया गया तथा उनके चालान बनाए गए. यह कार्रवाई राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश त्यागी एवं म जिला एवं सेशन न्यायाधीश व प्राधिकरण के अध्यक्ष पूरण कुमार शर्मा के निर्देशों की पालना के तहत की गई. सुरक्षित परिवहन के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा वैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया. पूरी कार्रवाई को निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए न्यायपालिका, पुलिस एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे. इनमें एडीजे राकेश रामावत, डॉ. मनीष हरजाई, पुलिस निरीक्षक जेठुदान तथा परिवहन विभाग से महेंद्र सिंह एवं परिवहन निरीक्षक विनय सिंह प्रमुख रूप से शामिल रहे. तीन स्थानों पर संयुक्त औचक निरीक्षण : अभियान के दौरान बॉम्बे मोटर चौराहा, कल्पतरु बस स्टैंड एवं बारहवीं रोड चौराहा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त जांच टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान अवैध रूप से संचालित तथा अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव (Modification) करने वाली स्लीपर एवं लग्जरी बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 बसों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा उन्हें सीज कर चालान बनाए गए. पढ़ें : स्लीपर व लग्जरी बसों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक्शन शुरू, 3 सीज व 7 पर लगाया 70 हजार का जुर्माना