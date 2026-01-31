ETV Bharat / state

इंसाफ के घर में 'जुल्म' की दस्तक: जज साहब से ही मांग ली 10 लाख की 'फीस' !

आगरा: दीवानी कोर्ट में तैनात एक न्यायिक अधिकारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. अधिकारी ने हरिपर्वत थाने में तीन मोबाइल नंबरों से रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है. शुरुआती छानबीन में महाराष्ट्र से कॉल आने की बात पता चली है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि न्यायिक अधिकारी की तहरीर पर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है. तीन अलग-अलग नंबरों से महाराष्ट्र से कॉल की गई थी. यह साइबर क्रिमिनल्स का भी काम हो सकता है. जांच जारी है.

क्या मिली है शिकायत: उन्होंने बताया कि आगरा दीवानी में तैनात अतिरिक्त सीजेएम बटेश्वर कुमार ने शिकायत दी है. इसमें आरोप है कि गुरुवार की रात 9 बजे से 10 बजे के बीच उनके मोबाइल नंबर पर तीन अलग-अलग अनजान मोबाइल नंबर्स से कॉल आईं. कॉल करने वालों ने गालियां दीं और अभद्रता की.

इतना ही नहीं, तीनों बार ही कॉल करने वाले ने 10 लाख रुपए की डिमांड भी की है. धमकी दी है कि यदि पैसे नहीं दिए, तो जान से मार देंगे. अनजान मोबाइल नंबर से मिल रही धमकी और रंगदारी की कॉल से न्यायिक अधिकारी और उनका परिवार दहशत में है.