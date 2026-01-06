ETV Bharat / state

कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों के लिए सड़क पर उतरे न्यायिक अधिकारी, लोगों को बांटे कंबल

हजारीबाग में न्यायिक पदाधिकारी ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया.

BITING COLD IN HAZARIBAG
हजारीबाग में कड़ाके की ठंड से परेशान लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 6, 2026 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ठंड के कारण सबसे अधिक परेशानी वैसे लोगों को हो रही है, जो सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं. इसे देखते हुए अब न्यायिक पदाधिकारी समाज के कमजोर वर्ग को मदद पहुंचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं. देर रात उनकी गाड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम-घूमकर लोगों को कंबल उपलब्ध करा रही है. वैसे लोग जो बहुत ही मजबूर हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन्हें मदद पहुंचाई जा सके.

हजारीबाग में कंबल का वितरण

इन दिनों पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हजारीबाग के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. ठंड को देखते हुए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग रंजीत कुमार के निर्देश पर हजारीबाग में कंबल का वितरण किया जा रहा है.

जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव (Etv Bharat)

जरूरतमंदों को कराया जा रहा है कंबल उपलब्ध

न्यायिक पदाधिकारी देर रात सड़कों पर घूम-घूम कर कंबल वितरण कर रहे हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना खुद गाड़ी चलाकर शहर में देर रात कंबल वितरण करते देखे गए. वैसे जरूरतमंद जिन्हें कंबल की आवश्यकता है, उन्हें कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है.

जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारा दायित्वः गौरव खुराना

गौरव खुराना ने बताया कि यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम समाज के अंतिम पायदान के साथ खड़ा रहें. ठंड को देखते हुए यह राहत कार्य किया जा रहा है. ठंड के मौसम में कोई भी व्यक्ति परेशान न हो, यही प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग तक समय पर सहायता पहुंचाना हमारा दायित्व है.

ये भी पढ़ें:

हजारीबाग में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने उठाया बीड़ा, जरूरतमंदों के बीच कर रहे हैं कंबल वितरण

झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, गुमला में 3.6 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए अन्य जिलों का हाल

हजारीबाग में ठंड से लोग परेशान, पर अब तक कंबल का वितरण नहीं

TAGGED:

हजारीबाग में कंबल वितरण
BLANKET DISTRIBUTION IN HAZARIBAG
हजारीबाग में सर्दी
HAZARIBAG
COLD IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.