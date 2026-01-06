ETV Bharat / state

कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों के लिए सड़क पर उतरे न्यायिक अधिकारी, लोगों को बांटे कंबल

हजारीबाग में कड़ाके की ठंड से परेशान लोग ( Etv Bharat )

हजारीबागः जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ठंड के कारण सबसे अधिक परेशानी वैसे लोगों को हो रही है, जो सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं. इसे देखते हुए अब न्यायिक पदाधिकारी समाज के कमजोर वर्ग को मदद पहुंचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं. देर रात उनकी गाड़ी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम-घूमकर लोगों को कंबल उपलब्ध करा रही है. वैसे लोग जो बहुत ही मजबूर हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन्हें मदद पहुंचाई जा सके.

हजारीबाग में कंबल का वितरण

इन दिनों पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हजारीबाग के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. ठंड को देखते हुए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग रंजीत कुमार के निर्देश पर हजारीबाग में कंबल का वितरण किया जा रहा है.

जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव (Etv Bharat)

जरूरतमंदों को कराया जा रहा है कंबल उपलब्ध

न्यायिक पदाधिकारी देर रात सड़कों पर घूम-घूम कर कंबल वितरण कर रहे हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना खुद गाड़ी चलाकर शहर में देर रात कंबल वितरण करते देखे गए. वैसे जरूरतमंद जिन्हें कंबल की आवश्यकता है, उन्हें कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है.