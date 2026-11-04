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मक्खनपुर हाईवे पर दो कारों की भिड़ंत में महिला जज की मौत

नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: नेशनल हाईवे पर बुधवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. मक्खनपुर थाना क्षेत्र में दो कारों की भिड़ंत के बाद एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर कई पलटी खाते हुए सड़क पर पलट गई. भीषण हादसे में कार चला रहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं उपभोक्ता फोरम की सदस्य सोनम चतुर्वेदी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर से न्यायिक और प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई.



कब और कहां हुआ हादसा: सोनम चतुर्वेदी आगरा से अपनी कार द्वारा फिरोजाबाद आ रही थीं. वह फिरोजाबाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं उपभोक्ता फोरम की सदस्य के पद पर तैनात थीं. बुधवार को जब उनकी कार मक्खनपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पहुंची, तभी दो कारों के बीच टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि सोनम चतुर्वेदी की स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित हो गई और कई पलटी खाते हुए सड़क पर पलट गई. हादसे में कार चला रहीं सोनम चतुर्वेदी को सिर में गंभीर चोटें आईं. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. दुर्घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनम चतुर्वेदी (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat) सोनम चतुर्वेदी आगरा से फिरोजाबाद आ रहीं थी. जहां उनकी गाड़ी सामने चल रही गाड़ी से टकराने के बाद पलट गयी. जिससे उनकी मौत हुई है. मृतका का शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. मामले में एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.- चमन शर्मा, थानाध्यक्ष मक्खनपुर