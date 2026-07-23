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संसद सुरक्षा चूक के तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को संसद सुरक्षा में चूक मामले के तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ये आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

दरअसल, इस मामले के आरोपी सागर शर्मा को कोर्ट ने 17 जुलाई को अपने पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कारों में शामिल के लिए 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. 22 मई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने करीब चौदह हजार पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.