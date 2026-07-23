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संसद सुरक्षा चूक के तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ी

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 22 मई को चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 8:35 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को संसद सुरक्षा में चूक मामले के तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 अगस्त तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ये आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

दरअसल, इस मामले के आरोपी सागर शर्मा को कोर्ट ने 17 जुलाई को अपने पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कारों में शामिल के लिए 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. 22 मई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने करीब चौदह हजार पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और पिटाई कर दी. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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