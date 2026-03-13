लाल किला ब्लास्ट मामले के सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन और बढ़ी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की आरोपी डॉ. शाहीन सईद समेत सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ाई.
Published : March 13, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले की आरोपी डॉ. शाहीन सईद समेत सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन और बढ़ा दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पीतांबर दत्त ने ये आदेश दिया.
आज सातों आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. एनआईए ने इसकी जांच की समय सीमा 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी. आज कोर्ट ने डॉ शाहीन सईद के अलावा जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया उनमें मुफ्ती इरफान अहमद, डॉ आदिल अहमद, जसीर बिलाल वानी दानिश, यासिर अहमद डार, नसील बिलाल मल्ला और डॉ मुजम्मिल शकील शामिल हैं.
बता दें कि एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई.
एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.बता दें कि लालकिला के पास 10 नवंबर 2025 को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.
ये भी पढ़ें :