संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 फरवरी तक बढ़ी
26 फरवरी को अदालत सभी 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई करेगी.
Published : February 12, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 फरवरी तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 26 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिय.
आज आरोप तय करने पर आरोपी नीलम आजाद और अमोल शिंदे की ओर लिखित दलीलें दाखिल की गईं. सुनवाई के दौरान बाकी आरोपियों की ओर से भी लिखित दलीलें दाखिल करने और बहस करने से लिए समय देने की मांग की गई जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 26 फरवरी को नियत करने का आदेश दिया.
आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हु. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.
दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.
दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.
घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.
