संसद सुरक्षा चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 जून तक बढ़ी
यह घटना 13 दिसंबर 2023 की है, जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गए थे.
Published : May 29, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को संसद सुरक्षा में चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 जून तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ये आदेश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी. आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने चौथी पूरक चार्जशीट की प्रिंटेड कॉपी नीलम आजाद और अमोल धनराज के वकीलों को उपलब्ध कराया गया.
सुनवाई के दौरान आरोपी मनोरंजन की ओर से पेश वकील ने चौथी पूरक चार्जशीट की प्रिंटेड कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की, जिसके बाद जांच अधिकारी ने कहा कि वो सुनवाई की अगली तिथि को प्रिंटेड कॉपी मनोरंजन डी के वकील की भी उपलब्ध करा देंगे. आज आरोपी सागर शर्मा की ओर से जेल में फोन के जरिए अपने परिचितों से बात करने के लिए ई-मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की.
इस मामले में संबंधित जेल अधीक्षक ने कहा कि इस संबंध में जांच एजेंसी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है, जिसके बाद से आरोपी को जेल नियमों के मुताबिक हफ्ते में एक बार फोन से बात करने की अनुमति दी जाती है. लेकिन आरोपी की हफ्ते में दो बार फोन से बात कराने की अर्जी खारिज कर दी गई थी. उसके बाद सागर शर्मा ने कहा कि वो हफ्ते में एक बार ई-मुलाकात की सुविधा मिलने से संतुष्ट है.
बता दें कि 22 मई को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चौथी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने करीब चौदह हजार पेजों का चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने चौथे चार्जशीट दाखिल करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस मामले में आरोप तय करने पर काफी लंबी दलीलें रखी जा चुकी है. अब चौथी चार्जशीट दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है.
आज सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.
घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.
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