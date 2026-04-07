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संसद सुरक्षा चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले की आरोपी नीलम आजाद के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 11 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. आज आरोपी नीलम आजाद की ओर से पेश वकील बीएस मलिक ने आरोपों पर आंशिक रुप से मौखिक दलीलें रखीं.

सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

दरअसल, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.