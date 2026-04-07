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संसद सुरक्षा चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ी

यह घटना 13 दिसंबर 2023 की है, जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गए थे.

संसद सुरक्षा चूक मामला
संसद सुरक्षा चूक मामला (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 7, 2026 at 7:44 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले की आरोपी नीलम आजाद के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 11 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. आज आरोपी नीलम आजाद की ओर से पेश वकील बीएस मलिक ने आरोपों पर आंशिक रुप से मौखिक दलीलें रखीं.

सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक की आरोपी नीलम आजाद की जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए उसे अपने गृह जिले हरियाणा के जींद में रहने की इजाजत दे दी थी. हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में बदलाव करते हुए हर महीने की 15 तारीख को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था.

दरअसल, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

बता दें कि यह घटना 13 दिसंबर 2023 की है, जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूद गए थे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक उससे पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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