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मकोका के मामले में नरेश बाल्यान से जुड़े सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 मई तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज ऐवन्यू कोर्ट ने शनिवार को मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 मई तक बढ़ा दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल से पेश हुए. आरोपी मनोज यादव ऊर्फ कैरा की ओर से पेश वकील अरुण कुमार ने चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की. कोर्ट ने पाया कि ये दस्तावेज पहले ही जांच अधिकारी ने दाखिल कर दिया है. उसके बाद कोर्ट ने उन दस्तावेजों को मनोज यादव के वकील को उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान ने भी चार्जशीट से संबंधित कुछ दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की. उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन दस्तावेजों की प्रति एक हफ्ते में उपलब्ध कराने का भरोसा दिया.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला.