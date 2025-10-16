ETV Bharat / state

मकोका केस में नरेश बाल्यान समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ी

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले में आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान समेत दूसरे आरोपियों की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. आज नरेश बाल्यान ने जेल में इलेक्ट्रिक केतली और गर्म पानी का बैग उपलब्ध कराने की मांग की. नरेश बाल्यान की इस अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली जेल अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि 4 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज दाखिल की थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल की है.

27 मई को नरेश बाल्यान की दूसरी जमानत याचिका हुई थी खारिज

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में केस के एक अन्य आरोपी विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था. दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था. इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था.