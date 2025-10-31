ETV Bharat / state

MCOCA केस में नरेश बाल्यान समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 नवंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान समेत दूसरे आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 नवंबर तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने नरेश बाल्यान की जेल में इलेक्ट्रिक केतली और गर्म पानी का बैग उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई करते हुए जेल के डॉक्टर से रिपोर्ट तलब किया है. नरेश बाल्यान ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जेल में इलेक्ट्रिक केतली और गर्म पानी का बैग उपलब्ध कराने की मांग की.

बाल्यान की ओर से पेश वकील रोहित दलाल ने कहा कि उन्हें हॉट पैक की जरुरत होती है, इसलिए जेल में इलेक्ट्रिक केतली और गर्म पानी का बैग उपलब्ध कराया जाए. उसके बाद कोर्ट ने जेल के डॉक्टर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. बता दें कि 4 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज दाखिल किया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया है.

27 मई को नरेश बाल्यान की दूसरी जमानत याचिका हुई थी खारिज

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था. दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था. इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है. कोर्ट ने 24 फरवरी को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था.

नरेश बाल्यान पर मकोका के मामले