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नीट पेपर लीक के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक बढ़ी

12 अगस्त 2025 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 8:46 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है.

आज सुनवाई के दौरान इस मामले के एक आरोपी धनंजय लोखंडे ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर किया. लोखंडे के मुताबिक उसे अरेस्ट मेमो दिए बिना ही गिरफ्तार किया गया, जो गैरकानूनी काम है. कोर्ट ने इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस अर्जी पर कोर्ट शुक्रवार, 21 अगस्त को सुनवाई करेगा.

बता दें कि 19 अगस्त को इस मामले के दो आरोपियों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी. दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने कहा था कि अभी इस मामले में आगे की जांच जारी है, इसलिए वे जमानत याचिकाएं वापस ले रहे हैं. उन्होंने कोर्ट से बाद में ताजा जमानत याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर ताजा जमानत याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति दे दी.

इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दे दी थी. 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10 ,धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

इसके पहले कोर्ट ने तीन आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू की गई. सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.

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  1. नीट पेपर लीक मामले पर आगे और जांच की अनुमति देने की CBI की मांग पर फैसला सुरक्षित
  2. नीट पेपर लीक: राऊज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर लिया संज्ञान

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