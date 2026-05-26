ETV Bharat / state

नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज ऐवन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मकोका के मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दिया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान सभी आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल से पेश हुए.

आरोपी मनोज यादव ऊर्फ कैरा की ओर से पेश वकील अरुण कुमार ने चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की. कोर्ट ने मनोज यादव के वकील से कहा कि वे कोर्ट की फाइल से उन दस्तावेजों को देखें और उनकी फोटो ले लें. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला.