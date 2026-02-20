ETV Bharat / state

नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 मार्च तक बढ़ी

पुलिस की तरफ से पेश वकील ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसपर कोर्ट ने 10 मार्च तक का समय दिया

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 20, 2026 at 9:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 मार्च तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देने की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने 10 मार्च तक अंतिम चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया. शुक्रवार को नरेश बाल्यान की ओर से कहा गया कि उन्हें कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद फोन पर बात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. उसके बाद कोर्ट ने जेल अधीक्षक को 23 फरवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया.

बता दें कि, कोर्ट ने अभी आरोपी अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है. इससे पहले 19 फरवरी को कोर्ट ने अमरदीप की जमानत याचिका पर 25 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अमरदीप लोचाब की जमानत याचिका पर 30 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है.

दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं.

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT
नरेश बल्यान मकोका मामला
NARESH BALYAN MCOCA CASE
NARESH BALYAN MCOCA CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.